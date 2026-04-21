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FIM DE PENDURICALHOS

Vídeo: juíza critica corte de benefícios e fala em “escravidão”

Desembargadora Eva do Amaral contestou decisão do STF em sessão

Ane Catarine
Por

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Desembargadora Eva do Amaral
Desembargadora Eva do Amaral -

A desembargadora Eva do Amaral Coelho, do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), afirmou que a magistratura pode caminhar para um cenário de “regime de escravidão” ao criticar a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que limita o pagamento de benefícios a juízes.

A declaração foi feita durante uma sessão no dia 9 de abril e passou a repercutir nas redes sociais no início desta semana.

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Na ocasião, ao comentar a medida que fixa o teto constitucional de R$ 46.366,19 e corta benefícios, como licenças compensatórias e auxílio-alimentação, a desembargadora disse que as mudanças desvalorizam a carreira.

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Eva também afirmou que juízes têm sido retratados de “forma negativa" e contestou a ideia de que a categoria busca privilégios.

Confira:

Eva do Amaral, segundo o jornal O Globo, recebeu R$ 91 mil líquidos em março. No primeiro trimestre, acumulou R$ 216 mil em salários. Ela chegou a desembargadora em julho de 2020, após 35 anos de carreira.

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Tags:

Judiciário Penduricalhos STF

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