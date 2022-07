OAB pede que MP tome providências sobre Leo Lins após piada

A Ordem dos Advogados do Brasil secção do Ceará (OAB-CE) pediu ao Ministério Público que tome providências sobre o humorista Leo Lins, que causou polêmica após uma piada sobre uma criança com hidrocefalia.

A representação da OAB-CE foi instaurada nesta quinta-feira, 7, e pede a atuação do MP no caso.

Na segunda-feira, 4, Leo Lins foi demitido do SBT por causa da piada, que além da criança, cita a Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD).

No documento, a Ordem dos Advogados afirma que piadas como a feita por Leo Lins não devem ser veiculadas e pode demonstrar a frieza humana na busca por destaque e aplausos.

A instituição pontuou que Leo Lins reincidentemente faz piadas de gosto duvidoso.

"O referido humorista tem se notabilizado por ‘piadas’ de cunho depreciativo, às quais se fazem necessárias as apurações a fim de que seja verificada a existência ou não ilícito penal".