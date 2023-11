Onda de calor atingirá mais de 1.400 cidades nesta semana, diz Inmet | A TARDE

A nova onda de calor que irá atingir o Brasil nesta semana deve ser sentida por moradores de 1.413 municípios, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Apresentando risco à saúde, a temperatura deve ser cerca de cinco graus acima da média desses municípios.

As cidades que serão atingidas pela onda de calor estão espalhadas por 12 estados, sendo todos da região Sudeste, além de Amazonas, Bahia, Goiás, Mato Grosso, Pará, Paraná, Rondônia e Tocantins.

Metereologistas apontam que a situação é reflexo do El Niño, fenômeno climático que favorece bloqueios atmosféricos e aumento do calor na região central do país.

A onda de calor atual foi classificada pelo Inmet no nível intermediário entre os três previstos na escala de grau de severidade do instituto para fenômenos meteorológicos (perigo potencial, perigo e grande perigo).