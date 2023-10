Onda de calor eleva consumo de energia em níveis recordes

A onda de calor que o Brasil enfrenta está elevando o consumo de energia no mês de setembro. A informação foi divulgada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

Na segunda semana do mês, a carga do Sistema Interligado Nacional (SIN) bateu 73,5 mil MW (megawatts) médios, um recorde para o período. O maior valor tinha sido registrado na última semana de setembro de 2021, que foi 71 mil MW médios.

A ONS prevê que setembro feche com um consumo de energia de 75,2 mil MW médios, alta de 5,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. Esse é o maior valor estipulado para o mês, segundo dados históricos do operador.

A aceleração mais expressiva no consumo deve ser registrada na região Norte, de 10,6%, com o retorno das operações de um grande consumidor industrial. Nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, a previsão de aumento é de 6,1%, já no Nordeste, de 4,2%. Após ser atingida por fortes chuvas, a região sul tem previsão de 3,8%.



Conforme divulgado, o presidente da ONS, Luiz Carlos Ciocchi informou que o sistema nacional de energia não tem dificuldades para atender o aumento da demanda, por causa dos reservatórios cheios.

Ar condicionado para refrescar



No varejo, dispararam as vendas de aparelhos de ar condicionado. Segundo a Folha, a indústria já projeta fechar o ano com alta de 10% nas vendas, após fechar 2022 com queda de 26% na produção do aparelho do tipo split e de 81%, entre os de janela.

Entre os dias 10 e 20 de setembro, a Shoppe registrou alta de 400% no volume de busca por ventiladores no site e aplicativo, em comparação com o mesmo período do ano de 2022. A baixa umidade relativa do ar também turbinou a procura por aparelhos umidificadores, que subiu 80%.