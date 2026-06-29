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Ônibus vandalizados e mais: entenda greve dos rodoviários do RJ

Cerca de 40 veículos foram depredados e operação ocorre com quantidade menor que a determinada

Luiza Nascimento
Por
Ônibus do Rio de Janeiro
Ônibus do Rio de Janeiro - Foto: Agência Brasil

O Rio de Janeiro está enfrentando uma greve dos rodoviários por tempo indeterminado, desde a manhã desta segunda-feira, 29. Apesar da paralisação estar apenas começando, há inúmeros transtornos envolvendo a ação, que vão além da falta de transporte público na cidade.

A decisão da greve aconteceu após assembleia realizada neste domingo, 28. No entanto, uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT-1) determina a circulação de pelo menos 50% da frota.

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Desta forma, o sindicato afirma que 860 coletivos saíram das garagens para atender a população, número inferior ao determinado pela Justiça. Passageiros têm reclamado da dificuldade de embarcar.

O Sindicato dos Rodoviários afirma que a culpa do número insuficiente de ônibus nas ruas é dos patrões. Segundo a entidade, há um problema em relação ao cumprimento da determinação judicial, pois a escala dos trabalhadores ainda não foi enviada.

Em caso de descumprimento, a multa diária prevista é de R$ 50 mil, aplicada de forma independente a cada uma das entidades sindicais:

  • Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transporte Rodoviário de Passageiros do Município do Rio de Janeiro (Sintrucad-Rio);
  • Sindicato das Empresas de Ônibus da Cidade do Rio de Janeiro (Rio Ônibus).

40 ônibus vandalizados

De acordo com o Rio Ônibus, sindicato que representa as viações, pelo menos 40 coletivos foram vandalizados por grevistas em piquetes durante a madrugada. Durança a situação, pelo menos uma pessoa ficou ferida.

A entidade afirma que a ação atenta contra a segurança e tenta impedir o cumprimento da determinação judicial.

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Demais transportes públicos

Segundo a Mobi-Rio, administradora do BRT, a operação do equipamento está acontecendo com 68% da frota planejada. Cerca de 278 veículos cobrem os quatro corredores do sistema, com todas as estações abertas.

Além disso, metrô, trens e barcas estão em funcionamento regular, surgindo com alternativa para a população.

Trens, barcas e metrô operam normalmente. No entanto, ambos transportes estão em ponto facultativo nas repartições devido ao jogo do Brasil contra o Japão, pelo primeiro jogo mata-mata das seleções na Copa do Mundo de 2026.

O que pedem os rodoviários?

A greve acontece pela falta de acordo entre rodoviários e patrões. A categoria pede o cumprimento de algumas reivindicações como:

  • mudança da data-base para 1º de março;
  • salário de R$ 5 mil para motoristas que dirigem articulados e R$ 4 mil para os demais;
  • fim do contrato temporário e contratação pela CLT para os profissionais do BRT;
  • tíquete-alimentação de R$ 1 mil;
  • jornada de trabalho 5x2;
  • manutenção do passe livre para a categoria;
  • indenização dos 30 minutos do intervalo de almoço;
  • plano de saúde e odontológico.
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greve dos rodoviários ônibus Rio de Janeiro

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