Grande rede de supermercados anuncia 140 mil contratações de inscritos

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O Grupo Carrefour Brasil atingiu a marca de 140 mil contratações de pessoas inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) desde o início da parceria firmada com o Governo Federal, em 2023. A iniciativa visa à inclusão produtiva e à ampliação do acesso ao mercado de trabalho formal para famílias em situação de vulnerabilidade social.

No acumulado de 2026, a companhia já registrou mais de 30 mil admissões por meio desse canal de recrutamento. A ação integra o programa federal Acredita no Primeiro Passo, focado em gerar oportunidades de emprego, qualificação profissional e autonomia financeira para os beneficiários cadastrados.

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Reconhecimento institucional e capacitação

O avanço no volume de contratações consolidou o grupo varejista entre os principais empregadores privados participantes de ações de mobilidade socioeconômica no país. Paralelamente à abertura de vagas, a empresa expandiu os programas internos de capacitação técnica em suas unidades regionais, visando aumentar as taxas de retenção de talentos e as chances de ascensão na carreira corporativa.

Em razão dessas práticas, o Grupo Carrefour Brasil recebeu, pelo segundo ano consecutivo, o Prêmio de Inclusão Socioeconômica, concedido pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), na categoria Inserção no Mercado de Trabalho.

A honraria condecora corporações que atuam diretamente na redução da dependência de auxílios assistenciais por meio do emprego em regime CLT.

Compromisso corporativo e impacto social

A consolidação de parcerias entre o setor público e a iniciativa privada tem se mostrado um instrumento eficaz para combater distorções no mercado de trabalho.

“A ampliação das contratações faz parte do compromisso da companhia com o combate à fome, à desigualdade e ao fortalecimento das oportunidades de emprego”, afirmou Nelcina Tropardi, vice-presidente de Jurídico, ESG e Assuntos Corporativos do Grupo Carrefour Brasil.

Além do impacto imediato na renda familiar com salários estáveis, a inserção dessas fatias populacionais no ecossistema corporativo formal garante o acesso a garantias previdenciárias e trabalhistas, impulsionando o desenvolvimento econômico de comunidades periféricas nas diferentes regiões brasileiras.