Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL

BRASIL

Grande rede de supermercados anuncia 140 mil contratações de inscritos

Parceria com o Governo Federal ampliou admissões de pessoas em situação de vulnerabilidade

Gustavo Zambianco
Por
Supermercado
Supermercado - Foto: Ilustrativa | Freepik

O Grupo Carrefour Brasil atingiu a marca de 140 mil contratações de pessoas inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) desde o início da parceria firmada com o Governo Federal, em 2023. A iniciativa visa à inclusão produtiva e à ampliação do acesso ao mercado de trabalho formal para famílias em situação de vulnerabilidade social.

No acumulado de 2026, a companhia já registrou mais de 30 mil admissões por meio desse canal de recrutamento. A ação integra o programa federal Acredita no Primeiro Passo, focado em gerar oportunidades de emprego, qualificação profissional e autonomia financeira para os beneficiários cadastrados.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Reconhecimento institucional e capacitação

O avanço no volume de contratações consolidou o grupo varejista entre os principais empregadores privados participantes de ações de mobilidade socioeconômica no país. Paralelamente à abertura de vagas, a empresa expandiu os programas internos de capacitação técnica em suas unidades regionais, visando aumentar as taxas de retenção de talentos e as chances de ascensão na carreira corporativa.

Em razão dessas práticas, o Grupo Carrefour Brasil recebeu, pelo segundo ano consecutivo, o Prêmio de Inclusão Socioeconômica, concedido pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), na categoria Inserção no Mercado de Trabalho.

A honraria condecora corporações que atuam diretamente na redução da dependência de auxílios assistenciais por meio do emprego em regime CLT.

Leia Também:

BRASIL

CazéTV é investigada por propaganda de bets durante jogos da Copa
CazéTV é investigada por propaganda de bets durante jogos da Copa imagem

RELATÓRIO AO STF

PF aponta que Flávio Bolsonaro cometeu calúnia contra Lula
PF aponta que Flávio Bolsonaro cometeu calúnia contra Lula imagem

DIMINUINDO A TEMPERATURA

Flávio Bolsonaro diz que atrito com Michelle é “página virada”
Flávio Bolsonaro diz que atrito com Michelle é “página virada” imagem

Compromisso corporativo e impacto social

A consolidação de parcerias entre o setor público e a iniciativa privada tem se mostrado um instrumento eficaz para combater distorções no mercado de trabalho.

“A ampliação das contratações faz parte do compromisso da companhia com o combate à fome, à desigualdade e ao fortalecimento das oportunidades de emprego”, afirmou Nelcina Tropardi, vice-presidente de Jurídico, ESG e Assuntos Corporativos do Grupo Carrefour Brasil.

Além do impacto imediato na renda familiar com salários estáveis, a inserção dessas fatias populacionais no ecossistema corporativo formal garante o acesso a garantias previdenciárias e trabalhistas, impulsionando o desenvolvimento econômico de comunidades periféricas nas diferentes regiões brasileiras.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

brasil cadúnico emprego

Relacionadas

Mais lidas