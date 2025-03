Operação da PF mira político do Novo suspeito de conexão com o PCC

Ação surgiu a partir da análise de provas recolhidas em outras duas investigações anteriores - Foto: Andressa Anholete | AFP

A Polícia Federal deflagrou a operação Emergentes para investigar a suposta conexão entre um político e integrantes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). Um dos alvos da ação, autorizada pela Justiça Federal em Santos é filiado ao partido Novo e ex-candidato à prefeitura do Guarujá nas eleições de 2024.

Com um histórico de tentativas eleitorais, Cláudio Fernando Aguiar concorreu à prefeitura do Guarujá nas eleições de 2024 e ao governo de São Paulo em 2018 pelo Partido da Mobilização Nacional (PMN) e disputou uma vaga na Assembleia Legislativa em 2022 pelo Partido Liberal (PL). A investigação da PF aponta que ele mantinha uma relação próxima com Bruno Calixta, conhecido como Boy, apontado como membro do PCC. Outro investigado central na operação é Gabriel Martinez Souza, chamado de Fant, que foi detido em Portugal através de um esforço de cooperação internacional, conforme informações divulgadas pelo Metrópoles.

De acordo com as apurações da Polícia Federal, Cláudio Fernando e Calixta tinham um vínculo estreito, referindo-se um ao outro como irmãos em mensagens interceptadas. Em um dos diálogos obtidos pela investigação, os dois discutiam a organização de uma ação social para a distribuição de ovos de Páscoa em uma comunidade carente no Guarujá. As suspeitas envolvem crimes como associação criminosa para o tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro.

A operação Emergentes surgiu a partir da análise de provas recolhidas em outras duas investigações anteriores, chamadas Sólis e Morgan. Diante do grande volume de informações e do número de envolvidos, a Polícia Federal decidiu desmembrar o caso para aprofundar as diligências sobre os suspeitos.