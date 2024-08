Operação mira esquema que enviou 370 brasileiros ilegalmente aos EUA

- Foto: PF/Divulgação

A Polícia Federal deflagrou nesta segunda-feira, 29, uma operação que investiga esquema de imigração ilegal para os Estados Unidos. As investigações apontam que pelo menos 370 pessoas foram enviadas sem autorização para o país por meio da fronteira com o México.

Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, expedidos pela 1ª Vara da Justiça Federal de Governador Valadares, em Minas Gerais. A Justiça também determinou o bloqueio de valores na ordem aproximada de R$ 2 milhões.

A PF informou que "os suspeitos foram apontados como os responsáveis por promover a migração ilegal de brasileiros com a finalidade de obter vantagem econômica para os Estados Unidos da América pelo esquema conhecido como “cai-cai”, uma prática ilegal na qual famílias inteiras, às vezes constituídas ficticiamente, se entregam com o propósito de evitar ou dificultar o processo de deportação".

Para realizar a travessia ilegal, as vítimas foram expostas aos riscos do deserto e das ações dos criminosos que os conduziram ao solo norte-americano. Os atravessadores são conhecidos como "coiotes" e cobram até R$ 200 mil para realizar a passagem do México para os Estados Unidos.

No entanto, além de correr o risco de ser preso pelas autoridades de imigração, quem contrata os serviços ilegais, pode ser deixado para trás e morrer no deserto.

