TCU julga processo do “orçamento secreto” nesta quarta

O Tribunal de Contas da União (TCU) deve julgar, nesta quarta-feira (24), a ação que investiga possíveis irregularidades no repasse de recursos federais a um município do Maranhão. As informações são da CNN.

Em outubro de 2022, o caso foi alvo de operação da Polícia Federal (PF), da Controladoria-Geral da União (CGU) e do Ministério Público Federal (MPF).

Segundo a apuração, o dinheiro era repassado por meio de emendas parlamentares, do chamado “orçamento secreto”. As investigações da PF apontaram que servidores do município de Igarapé Grande informaram, em 2020, a realização de mais de 12,7 mil radiografias de dedo. No entanto, a população total da cidade é de 11,5 mil habitantes.

Com isso, o caso elevou o teto de repasse de recursos que financiam ações e serviços de saúde em 2021. Na ocasião, a Justiça Federal expediu 16 mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão temporária.



