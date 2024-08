Saiba como jogos podem potencializar aprendizado para o Enem

Além de provocar um refresco’, jogos podem ser aplicados de várias formas para auxiliar os estudantes - Foto: Denisse Salazar /AG. A TARDE

Com o início do segundo semestre, os estudantes do ensino médio intensificam a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), previsto para os dias 3 e 10 de novembro. O exame é uma das principais portas de entrada para universidades públicas e privadas do Brasil.

Nessa preparação, muitos jovens estão recorrendo à gamificação como uma forma inovadora e eficaz de estudar. A Gamificação é um conjunto de elementos e mecanismos, composto por jogos e plataformas, que incentivam a interação de maneira divertida. Em outras palavras, ela transforma qualquer processo, educacional ou não, em uma forma lúdica de aprendizado.

“A proposta de usar a gamificação na questão educacional visa promover ao nosso aluno a sensação de que ao passar de aula ele está passando de fase dentro de um jogo. Isso é muito eficaz, pois é o aprendizado pela prática com o elemento lúdico sendo a matriz condutora deste processo de ensino e aprendizagem”, conta Camilo Carvalho, diretor da Prepara Cursos.

A eficácia da gamificação vai além de tornar as aulas mais envolventes. Ao transformar o processo de aprendizado em uma jornada interativa, ela incentiva a participação ativa e a resolução criativa de problemas. Dessa forma, os alunos conseguem reter e aplicar o conhecimento, tornando o processo de aprendizado mais dinâmico.

“Os benefícios de utilizar essa metodologia(...), incluem a capacidade de prender a atenção do aluno ao que está sendo transmitido”, completa Camilo Carvalho.

Plataformas e usos

De acordo com pesquisa recente da TIM, 55% dos entrevistados consideram o celular uma ferramenta de estudo eficiente ou muito eficiente. Além disso, 25% afirma utilizar vídeo-aulas como parte de seu processo de aprendizagem.

“O mercado de educação está sempre se reinventando e se adaptando aos novos comportamentos do consumidor. (...) Pesquisas como a do TIM Ads ajudam nesse direcionamento”, conta Leonarda Trindade, Head de Novos Serviços Digitais da TIM.

Pensando no novo mercado da educação, diversos jogos e plataformas estão surgindo. O Perguntados, por exemplo, é popular entre todas as idades e ajuda a relembrar assuntos estudados com temáticas variadas. Já o ‘Geografia Mundial’ é ideal para ciências humanas, enquanto o ‘Rei da Matemática’ torna o aprendizado da disciplina ainda mais divertido.

“Também usamos jogos de perguntas e respostas. Existem alguns jogos associados à modelagem geométrica vinculados ao GeoGebra e outros aplicativos. Portanto, dá para fazer várias coisas”, conta Léo Santana, professor de matemática no Colégio Vitória Régia.

No Colégio Vitória Régia, em Salvador, na plataforma SAS, que inclui videoaulas e recurso de simulados, os estudantes utilizam jogos para revisar e fixar o conteúdo de maneira interativa. Para os estudantes do colégio, as plataformas proporcionam um tempo de descanso e melhoram a retenção do conhecimento.

“O SAS, dá simulados para a gente e separa algumas atividades. O professor posta as atividades, e você pode ter uma resposta do professor. Às vezes, você está fazendo uma questão e não sabe a resposta; você pode mandar a dúvida para o professor e ele pode te responder, sabe? Além disso, há um gabarito comentado”, conta Bruno Paixão, do 3º ano.

“Eu utilizo uma plataforma chamada ‘Hospital Questiona’, que encontrei por meio das redes sociais. Verifiquei se tinha boas recomendações para poder aprimorar meus estudos para o Enem. Tem sido uma experiência muito boa porque vejo que a plataforma tem me proporcionado muitos recursos além dos oferecidos pela escola. Além de promover a otimização dos simulados, oferece também questões ilimitadas e fornece feedback sobre meu desempenho como aluno”, relata Ana Luíza Sacramento, estudante do Vitória Régia que também está se preparando para o ENEM.

