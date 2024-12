Operação Ninfas combate tráfico ilegal de animais exóticos

- Foto: Divulgação/Polícia Federal

Foi deflagrou nesta quinta-feira, 28, pela Polícia Federal (PF) a Operação Ninfas, com o intuito de desarticular uma rede de tráfico internacional de animais silvestres e exóticos comercializados ilegalmente pela internet. A ação ocorreu no bairro da Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro, onde os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão. Durante a operação, os policiais da Delegacia de Meio Ambiente (DMA) encontraram compartimentos com diversas espécies de animais silvestres e exóticos.

Entre os animais apreendidos, estavam ninfas originárias do Monte Sungay, nas Filipinas, além de insetos e ovos exóticos provenientes de países como Jamaica, Malásia, Indonésia, Cuba e Madagascar. O principal suspeito, de acordo com a investigação, utilizava perfis em redes sociais para divulgar e vender esses animais ilegalmente, realizando entregas para diversas regiões do Brasil.

A operação foi batizada de "Ninfas" em alusão ao tráfico de formas jovens de insetos, que passam por uma metamorfose incompleta. A investigação foi conduzida pela Polícia Federal, por meio do Setor de Repressão aos Crimes contra a Flora, Fauna e Biopirataria.