PCC conseguiu senha do MP para acessar processos sigilosos, diz Gaeco

O Primeiro Comando da Capital (PCC) teve acesso a dados sigilosos sobre investigações do Ministério Público de São Paulo, segundo investigação conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do MP (Gaeco).

Segundo o grupo, o PCC conseguiu informações sigilosas de processos do MP após obter a senha de um servidor. O Crime contou com a participação de advogados. Com isso, a facção paulista teve acesso ao sistema de processos, que comprometeu investigações em andamento, segundo a Promotoria.

Investigação deu origem a uma operação para apurar suposto esquema de obstrução da Justiça, violação de sigilo e corrupção. A ação foi conduzida na manhã desta quinta-feira, 28, por agentes do Gaeco em conjunto com a PM.

Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão temporária. Um dos suspeitos já foi preso. O outro segue foragido. Na ação, os agentes apreenderam documentos, um computador e quatro celulares.