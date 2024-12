Enfermeira troca carreira por OnlyFans: "Quero faturar mais"

Em junho, ela deixou a profissão para investir na produção de conteúdo adulto - Foto: Reprodução

Após uma década como enfermeira no Espírito Santo, Rafaela Paulo, de 32 anos, decidiu mudar radicalmente de vida. Em junho, ela deixou a profissão para investir na produção de conteúdo adulto em plataformas como OnlyFans e Privacy. Segundo Rafaela, a mudança foi impulsionada pela insatisfação com a desvalorização da categoria e pela busca por maior estabilidade financeira.

"Quero faturar muito mais, continuar ajudando os meus pais e conquistar minha casa e meu carro próprio. Isso não seria possível trabalhando como enfermeira", disse ela ao g1.

Rafaela começou a publicar contos eróticos narrados e ilustrados com suas imagens, investindo em qualidade para atrair assinantes. "Hoje ganho um pouco mais do que antes, mas ainda estou começando. Sei que não farei isso para sempre, mas, no momento, é algo que funciona", explicou.

Na enfermagem, o piso salarial de R$ 4.750 era insuficiente para os objetivos de Rafaela, que agora espera crescer na nova profissão e aumentar sua renda significativamente.