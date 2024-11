FOTOS: Maya Massafera sensualiza e posa com os seios de fora

Maya Massafera fez topless e posou como coelhinha da Playboy - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Maya Massafera não tem medo de ser feliz e decidiu se despir de suas amarras ao participar de um photoshoot recriando looks icônicos das coelhinhas da Playboy. A influenciadora posou com um espartilho preto, justo ao corpo, e meia-arrastão com detalhes florais. Para completar o visual, ela usou uma tiara com orelhinhas de coelho, fazendo poses dignas da famosa revista.

Em outros cliques, Maya optou por uma combinação ousada de meia-calça e um short curto, revelando seus seios e gerando muitos comentários e curtidas entre seus seguidores.

Confira algumas fotos:

Maya Massafera faz topless e posa como coelhinha da Playboy | Foto: Reprodução | Playboy

