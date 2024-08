Maya Massafera posa de biquini em Salvador e sofre ataques

Maya Massafera está passando alguns dias em Salvador - Foto: Reprodução | Instagram

A produtora de conteúdo digital Maya Massafera tem aproveitado os últimos dias para curtir Salvador. Nesta terça-feira, 30, ela aproveitou para visitar uma das praias mais frequentadas da cidade: o Porto da Barra. No entanto, alguns ataques transfóbicos marcaram a passagem da influenciadora nas águas soteropolitanas.

Nos registros divulgados nas redes sociais, Maya aparece de biquini na praia junta com seus amigos. "Mas o corpo está muito masculino", "Que coisa ridícula", "Oh coisa bizarra", "Será que é feliz quando se olha no espelho? Eu choraria em posição fetal" e "Um monstrinho", foram algumas das mensagens de ódio recebidas.

Mesmo com os 'hates', alguns fãs da famosa a defenderam dos comentários preconceituosos. "Como tem gente invejosa né', "Você é linda Maya! Mas infelizmente as pessoas boas e de bom senso não são de fazer comentários em publicações. A gentinha faz muito mais barulho" e "Ela tá entregando milhões".

Maya tem sofrido constantes ataques nas redes sociais desde que anunciou que havia dado início ao processo de transição de gênero, em abril deste ano. Inicialmente conhecida como Matheus Mazzafera, a influenciadora tem recebido muitos comentários pejorativos, principalmente referente ao seu corpo e voz.