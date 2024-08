Maya Massafera posa de biquíni pela 1ª vez após a transição na Barra

Nesta terça-feira, 30, Maya arrancou elogios dos seguidores - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A passagem da influenciadora digital Maya Massafera por Salvador continua dando o que falar. Esta é a primeira vez que a blogueira pisa em solo baiano após passar pela transição de gênero e ela tem curtido bastante cada parte da cidade, desde eventos no Centro Histórico até o tradicional Samba de São Lázaro.

Nesta terça-feira, 30, Maya arrancou elogios dos seguidores ao revelar que aproveitou a praia do Porto da Barra no modo 'raiz', com o pé na areia. Usando um biquíni e uma saia da grife Louis Vuitton, ela exibiu o novo corpo em cliques divertidos ao lado dos amigos Dudu Barros e Gominho. Esta também é a primeira aparição dela usando um biquíni publicamente depois das cirurgias.

As fotos atraíram alguns comentários ofensivos e preconceituosos, mas muita gente deixou mensagens positivas para a blogueira. "Bem fina", elogiou um rapaz. "Ai que delícia! Ela é do povo", comentou uma moça. "Fotos lindas", exaltou Marcinha Corinto. "Amo", declarou Thais Carla.

A influencer digital Maya Massfera chegou à capital baiana na última sexta-feira, 26, e está em um hotel de luxo no Centro Histórico comandado por seu irmão, o empresário Antonio Mazzafera. Desde os primeiros registros dela por aqui, Maya apareceu ao lado de amigos e assim tem se mantido ao longo da viagem.

No sábado, 27, a blogueira esteve no Santo Antônio Além do Carmo e acompanhou um samba com Renanzinho CBX. Também estavam presentes no evento o cantor Baco Exu do Blues, Gominho, Mani Reggo, o ator Samuel de Assis, Dudu Barros e a mãe de Gil do Vigor, Jacira Santana.

