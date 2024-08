Maya Massafera vem a Salvador e fica no hotel mais caro da cidade

Maya Massafera posou para fotos em Salvador - Foto: Reprodução

Salvador recebeu uma visitante especial nesta sexta-feira (26). Em clima olímpico, Maya Massafera desembarcou vestindo uma camisa verde e amarela ao lado de amigos como o também influencer Dudu Barros.

Para hospedagem, ela escolheu o Fera Palace Hotel, no Centro Histórico. Uma diária no Fera parte dos R$ 1.500 nos quartos mais baratos, fazendo com o que o hotel dispute com o Fasano o posto de 'mais caro da cidade'.

Além de aproveitar os luxos do Fera, Maya deve dar uma passada no Samba do Carmo, neste sábado (27), às 16h, na Casa Castro Alves, informou Dudu Barros.

O evento ocorre sob o comando do apresentador Gominho. Outros famosos como Preta Gil, Regina Casé e Flora Gil passaram por lá recentemente.