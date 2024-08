Apartamento de Jô Soares está à venda e preço chama atenção

Apresentador morreu em agosto de 2022 - Foto: Divulgação

O apartamento em que Jô Soares, que morreu em agosto de 2022, morou em São Paulo está à venda. O que chamou a atenção foi o valor: R$ 11,2 milhões. Isso porque, em julho de 2023, imóvel estava à venda por R$ 12 milhões.

No entanto, após não ser vendido, o apartamento desvalorizou e teve uma redução de R$ 800 mil em seu preço.



O apartamento, que tem 628 m², conta com sala de cinema e biblioteca. A residência fica na avenida Higienópolis, na Consolação, e tem vista para o Vale do Pacaembu.

Além disso, a propriedade tem quatro quartos, sala de cinema com home theater e decoração com mármores originais. Também conta com sala de jantar, sala de estar, biblioteca e proteção antirruído em todos os cômodos.