29/07/2024 às 13:19 - há XX semanas | Autor: Da Redação MEMÓRIAS Fabio Porchat chora e revela mágoa com Jô Soares: "Fui maltratado" Chorando, o humorista afirma ter sido maltratado pelo falecido apresentador

Fabio participou do documentário “Um Beijo do Gordo", do Globoplay - Foto: Reprodução | Globoplay

O humorista Fabio Porchat chorou bastante ao relembrar uma rusga que teve com Jô Soares. Na época, o comediante tinha 20 anos quando foi entrevistado pela primeira vez pelo ícone da comunicação, morto em 2022, aos 84 anos, em decorrência de uma insuficiência renal e cardíaca. >>> "Difícil namorar uma pessoa com aquele shape', diz Claudia Raia sobre Jô Porchat, que era fã de Jô, disse que foi maltratado pelo comunicador. "E aí, começa uma das relações mais difíceis da minha vida, com o Jô. Foram 10 minutos em que o Jô só me dava porrada. Eu falei: 'Nunca mais vou voltar nesse programa. Para ser maltratado, não quero. Não vou'", contou ele no documentário “Um Beijo do Gordo", do Globoplay. No entanto, Fabio também revelou que anos depois, o apresentador lhe pediu desculpas. "E aí, o Jô fala: 'Fábio, quero te pedir desculpas, porque eu fui menor, fui pequeno, não podia ter feito isso com você'. Foi um dos dias mais emocionantes e potentes da minha vida, porque aí foi um nó na minha cabeça", completou ele.

