Maya Massafera é vista em samba de praça em Salvador

A influencer e apresentadora Maya Massafera desembarcou na capital baiana na sexta-feira, 27, pela primeira vez após a cirurgia de redesignação sexual, e saiu 'dando' o nome de shortinho jeans, camisa do Brasil e salto alto pelas ruas da cidade.

Inclusive, a apresentadora não perdeu a oportunidade e foi conhecer o Samba de São Lázaro, que rola toda sexta-feira, gratuitamente, em frente à Igreja de São Lázaro, no bairro da Federação, segundo a coluna Sabendo Com Vini, do Portal MASSA!

De acordo com a fonte, Maya Massafera estava curtindo o samba como se não houvesse amanhã. No entanto, durante o tempo em que ficou de olho na vida da famosa, não a viu sambar. "Não tava sambando nem nada. Ela tava somente lá num rolê", relatou.

Pelo visto, o salto alto da gata atrapalhou o rolê, porque o samba é no meio dos paralelepípedos e assim não há pé que aguente.



Maya Massafera desceu de bonde para o Samba de São Lázaro. Ela chegou ao evento acompanhada de Dudu Barros e mais um amigo. Tempos depois, o influencer baiano Baby foi visto batendo papo com a famosa. De acordo com a fonte, não faltou assunto, pois foram altas risadas.

Enquanto algumas subcelebridades de Salvador dão show de estrelismo para tirar uma foto com os fãs e até mesmo fingem não escutar quando são chamados pelos admiradores, Maya Massafera fez a 'Diva Acessível' ao fazer questão de atender quem queria fazer um registro com ela.

"Foi muito tietada pelo pessoal, que tirava foto o tempo todo. Tinha até um assessor com a luz na hora, toda hora pra tirar foto, jogava luz na cara dela. Sendo simpática, sorrindo, tirando foto. Foi esse rolê assim, não tava sambando não."

Em plena sexta-feira, Maya Massafera não fez a linha fina e aproveitou para tomar uma gelada de forma bastante tradicional, com copo de vidro no meio do povo e uma garrafa de cerveja na mão.

"Tava bebendo com uma cerveja na mão, uma garrafa de cerveja na mão. Tipo assim, tava bem de boa", completou a fonte, pontuando que não conseguiu visualizar a presença de segurança acompanhando o rolê de Maya Massafera.