Influenciadora Belle Daltro mostra perrengue com bumbum: "Eu mereço?"

O inverno em Salvador é diferente e a influenciadora Belle Daltro pode provar. De maneira bem humorada, a blogueira compartilhou, neste sábado, 27, que estava suando até aonde não devia. "Olha pra isso, veja se eu sou merecedora de tamanha crueldade? O c* todo suado”, iniciou Belle, mostrando o bumbum.

“Sabe o que acontece? Quando a gente ta sentando dirigindo aqui, não bate vento, não bate ar-condicionado, não bate nada”, continuou a influenciadora.

Os internautas se divertiram com o relato da baiana. “Não aguento ela cara kkkkk”, disse uma. “Véi, eu amo essa Belle, e ainda me identifico com ela”, falou outra.

