Ex de Deborah Secco engata relacionamento com repórter

Casal se separou em 4 de abril - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O diretor de cinema baiano Hugo Moura, ex-marido de Deborah Secco, engatou um novo relacionamento três meses após anunciar o fim do casamento com a atriz.

Segundo a coluna de Lucas Pasin, do Splash, Moura tem fugido dos holofotes e vive um relacionamento discreto com a jornalista Maria Clara Senra, repórter e apresentadora do Canal Brasil.



Ainda de acordo com o colunista, o relacionamento é sério, e Maria Flor, filha de Hugo e Deborah, já conheceu a nova namorada do pai. A relação não é algo escondido entre família e amigos. Os dois se conheceram em bastidores de trabalhos e amigos em comum.

O fim do casamento de Hugo Moura e Deborah Secco foi anunciado no dia 4 de abril, mas a separação já havia acontecido há alguns meses. Os dois seguiram amigos e trabalhando juntos. A atriz tentou reconciliação, mas o diretor de cinema saiu de casa, conforme a coluna.