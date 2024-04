Chega ao fim casamento de Deborah Secco com o baiano Hugo Moura | A TARDE

A atriz Deborah Secco, 44, e o diretor baiano Hugo Moura, 34, terminaram o casamento de nove anos. A informação foi confirmada nesta quinta-feira, 4, pela assessoria da artista à Folha de S. Paulo, um dia após o nome de Deborah viralizar depois de uma entrevista na qual ela expôs a sua vida sexual.

>>> Deborah Secco revela sexo com famosa e tara por anal: “gostosíssimo”

Segundo a equipe de Deborah, os dois estão separados há alguns meses, mas evitaram tocar no assunto em respeito ao próprio Hugo, que não é uma pessoa pública, e à filha, Maia Flor, 8.

De acordo com o pronunciamento, os dois seguem amigos e trabalhando juntos, mas, não gostariam de falar mais sobre o término. Vale lembrar que o relacionamento dos dois era aberto. "Eu não vou mais ser a corna, a idiota, não quero esse lugar para mim. Eu sou casada com o cara que eu mais amo, meu melhor amigo, pai da minha filha, eu não posso mentir para esse cara", disse Deborah uma vez ao podcast DiazOn.

Entrevista viralizou

Na quarta-feira, 3, Deborah Secco causou burburinho na web após dar entrevista ao programa Surubaum, apresentado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso. Na ocasião, ela revelou que curte fazer sexo anal, entregou que nunca cuspiu sêmen, e, em tom de mistério, falou sobre a experiência de se relacionar com outra mulher, que também é famosa.

"Eu nunca cuspi, eu gosto tanto [...] Tive uma mulher, juro, para vocês, que era tipo um copo d 'água. [Eu engoli] tudo. E foram vários copos d 'água, assim, na minha cara, molhava meu cabelo, juro. Essa foi sem dúvida a mulher mais gostosa com quem eu já transei. E ela sabe quem é", disse.

Além disso, em diversas oportunidades, Deborah já falou sobre o sexo com o ex-marido, incluindo o que faziam na cama e até sobre os dotes de Moura. No programa Entre Nós Dois, ela falou sobre a frequência sexual com o ex-parceiro.

"A gente transava tipo 10 vezes ao dia". Ela também contou sobre o tamanho avantajado do pênis dele e ainda chamou Sabrina Sato para um sexo a três. "Sabrina, não tem problema, você pode ir lá para casa para ver [o pênis do Hugo]", disse a atriz.