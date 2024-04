Saiba tudo sobre o fim do casamento de Deborah Secco com baiano | A TARDE

A atriz Deborah Secco, 44, e o diretor baiano Hugo Moura, 34, terminaram o casamento de nove anos. A informação foi confirmada nesta quinta-feira, 4, um dia após o nome de Deborah viralizar depois de uma entrevista na qual ela expôs a sua vida sexual.

>>> Deborah Secco revela sexo com famosa e tara por anal: “gostosíssimo”

Segundo a equipe de Deborah, os dois, que tinham um relacionamento aberto, estão separados há alguns meses, mas estavam evitando tocar no assunto em respeito ao próprio Hugo, que não é uma pessoa pública, e à filha, Maria Flor, 8.

Brigas

De acordo com o pronunciamento, apesar da separação, os dois seguem amigos e trabalhando juntos, mas não gostariam de falar mais sobre o término. No entanto, ambos trocaram farpas na web.

Tudo começou com Hugo Moura que fez uma publicação enigmática nas redes sociais. “Nunca subestime o poder da sua irrelevância", diz a postagem compartilhada por ele.

Na sequência, Deborah surpreendeu. "Hoje, sei lá, acordei com uma vontade de beijar na boca. Alguém mais?", escreveu a artista.

Relacionamento aberto

Recentemente, Deborah e Hugo declararam que tinham um "relacionamento negociado". "A gente sabe que se ama pra caramba e, a cada segundo, a gente fala isso. Se repercutiu ou acharam isso, o importante é o que a gente acha um do outro", contou Hugo em uma entrevista.

"Eu não vou mais ser a corna, a idiota, não quero esse lugar para mim. Eu sou casada com o cara que eu mais amo, meu melhor amigo, pai da minha filha, eu não posso mentir para esse cara", disse Deborah uma vez ao podcast DiazOn.

Exposição

Mas essa não foi a primeira vez que Deborah falou sobre o então marido. Em diversas oportunidades, ela contou sobre o sexo com o ex, incluindo o que faziam na cama e até sobre os dotes de Hugo Moura. No programa Entre Nós Dois, a atriz falou também sobre a frequência sexual com o ex-parceiro.

"A gente transava tipo 10 vezes ao dia". Ela também contou sobre o tamanho avantajado do pênis dele e ainda chamou Sabrina Sato para um sexo a três. "Sabrina, não tem problema, você pode ir lá para casa para ver [o pênis do Hugo]", disse a artista.