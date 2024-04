Quem é o baiano Hugo Moura? Conheça ex- marido de Deborah Secco | A TARDE

O fim do casamento da atriz Deborah Secco, com Hugo Moura, foi anunciado hoje pela assessoria da artista. O casal ficou junto por nove anos. Apesar de Deborah estar sempre em evidência, muita gente ainda tem dúvidas sobre quem era o seu ex-marido.

Formado em Engenharia Civil, Hugo Moura é ator e ganhou notoriedade nacional ao começar um relacionamento com a atriz em 2015, o relacionamento se tornou um casamento que durou nove anos. Hugo trabalha atualmente como ator e influencer. Na televisão, participou de Segundo Sol (2018) e Malhação (2019).

Hugo e Deborah se conheceram no Instagram, e a partir do interesse dela, os dois engataram um namoro e, no mesmo ano, ela engravidou de Maria Flor, única filha do casal. Os dois se casaram em 2015, em uma cerimônia discreta na casa de Deborah, onde passaram a morar em seguida. Na época, ela já estava grávida de Maria Flor, que nasceu em dezembro do mesmo ano.

Leia mais

Deborah Secco recebe "cantada" de deputado federal

Saiba tudo sobre o fim do casamento de Deborah Secco com baiano

Deborah Secco e ex trocam indiretas: “poder da irrelevância”