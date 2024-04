Deborah Secco recebe "cantada" de deputado federal | A TARDE

O deputado federal André Janones (Avante-MG) aproveitou o fim do relacionamento de Deborah Secco com o engenheiro civil Hugo Moura para dar uma “cantada” na atriz pelo X, antigo Twitter. A artista terminou o relacionamento de 9 anos com o pai de sua filha, Maria Flor.

A atriz fez o seguinte comentário: “Hoje, sei lá, acordei com uma vontade de beijar na boca. Alguém mais?!”, e Janones respondeu: “estamos aqui pra isso”. Parece que o ministro está em busca de um relacionamento. Em março, a coluna Grande Angular, do jornal Metrópoles, mostrou um perfil verificado do parlamentar no Tinder, aplicativo de encontros. No entanto, Janones nega que a conta fosse dele.

Para ter a conta verificada no Tinder, é necessário fazer uma selfie em vídeo, que é comparada com as fotos cadastradas no aplicativo. Esse é um dos recursos usados para a segurança dos demais usuários do app, para certificar que a conta pertence à pessoa que aparece nas imagens.

Investigado por caso de rachadinha

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, autorizou a abertura de inquérito contra Janones por suposta prática de “rachadinha”. Fux destacou que a instauração de inquérito é um ato formal para que a investigação proposta pela Procuradoria Geral da República (PGR) possa tramitar regularmente e não significa formação de juízo quanto à procedência ou improcedência dos indícios de autoria ou materialidade pelo parlamentar.

O pedido da PGR foi baseado em um áudio, divulgado na semana passada, em que Janones teria proposto que servidores lotados em seu gabinete repassassem parte dos salários para custear despesas de campanha.