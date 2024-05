Prazer, Maya! Youtuber mostra visual após mudança de gênero | A TARDE

Maya Massafera, anteriormente conhecida como Matheus Mazzafera, fez sua primeira aparição na web após se submeter à cirurgia de redesignação sexual e passar pela transição de gênero.

A influencer, de 43 anos de idade, recebeu diversos elogios. “Linda demais amiga", comentou Preta Gil. "Belllaaaaaa", concordou Lore Improta.

Embora já houvesse especulações antes, a cirurgia de Maya sófoi confirmada em abril. "Às vezes, o que precisamos é voltar para o útero da mamãe... mas essa opção não é possível. Eu estava sobrevivendo e não vivendo. Tive que dar um tempo de tudo para me encontrar. Era isso ou ir embora para outro plano. Precisei ficar longe da internet e me tratar. Mas já vou voltar e quero contar/compartilhar tudo com vocês. Vocês que sempre estiveram comigo", disse ela.

Confira fotos de Maya:

