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RECLAMAÇÕES

Operadoras são multadas por “sinal de péssima qualidade”

Consumidores têm feito reclamações constantes contra as operadoras nos últimos meses

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

29/03/2026 - 13:55 h

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Consumidores têm feito reclamações constantes contra as operadoras nos últimos meses
Consumidores têm feito reclamações constantes contra as operadoras nos últimos meses -

Uma multa de R$ 60 mil foi aplicada pela Secretaria Extraordinária do Consumidor do Distrito Federal em empresas de telefonia por falha na prestação de serviço na capital da República.

“Hoje nós estamos aplicando a primeira multa, começando com 60 mil reais”, disse o secretário do Consumidor do DF, Gilvan Máximo, em vídeo gravado na sexta-feira, 27.

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“E, se tiver reincidência, aí nós vamos aplicar multas mais caras ainda nessas operadoras que têm prestado um desserviço para a população do DF. Chega de enrolação”, complementou.

O gestor destacou que “a população não aguenta mais o sinal ruim da Vivo, da Claro e da TIM. A população não suporta mais esse serviço de baixa e péssima qualidade. Começamos com essa multa de R$ 60 mil, uma multa coletiva”.

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Reclamações

Os consumidores têm feito reclamações constantes contra as operadoras nos últimos meses. “Possuo quatro linhas de celular da Vivo e, desde o dia 09/03/2026, eu estou sofrendo com falhas no sinal de todos os celular”, disse um morador do DF ao site Reclame Aqui.

Outro cliente disse que sofre com falta de sinal quando viaja. “Tive de viajar de Brasília para o Rio de Janeiro. Assim que cheguei no hotel, notei que meu telefone não estava funcionando. Tentei ligar e desligar o celular, pedi ajuda a Tim, mas nada deu certo. Já se passaram muitas horas e meu telefone continua mudo”, reclamou.

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