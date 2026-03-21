Amazon lança celular com IA para desbancar rivais Apple e Samsung

Para evitar o fiasco do Fire Phone de 2014, a Amazon convocou um "dream team" de hardware - Foto: Divugação Amazon

O mercado de dispositivos móveis está prestes a enfrentar sua maior ruptura desde o lançamento do primeiro iPhone em 2007. Longe dos holofotes e sob um manto de sigilo absoluto, a Amazon está finalizando o desenvolvimento de um smartphone que não quer apenas ser "mais uma tela" no bolso do consumidor, mas sim o centro nervoso de uma vida automatizada por Inteligência Artificial.

O projeto transformer: adeus aos aplicativos?

Diferente dos aparelhos da Apple e da Samsung, que dependem de ecossistemas fechados de apps (App Store e Play Store), o novo celular da Amazon — desenvolvido pela unidade secreta ZeroOne — foca na chamada IA Agêntica.

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A estratégia é audaciosa: eliminar a necessidade de abrir aplicativos. Em vez de clicar no ícone de um banco ou de um serviço de entrega, o usuário interage com uma versão ultra-evoluída da Alexa+.

Esta IA tem autonomia para executar tarefas complexas, como organizar uma viagem completa, comprar mantimentos baseados no histórico de consumo e gerenciar dispositivos de casa inteligente sem que o usuário precise navegar por menus.

Liderança de peso: o DNA do Xbox e do Kindle

Para evitar o fiasco do Fire Phone de 2014, a Amazon convocou um "dream team" de hardware. O projeto é liderado por J Allard, o visionário por trás do Xbox, e supervisionado por Panos Panay, ex-chefe da linha Surface da Microsoft.

Essa mudança de liderança sinaliza que a Amazon não está mais focada apenas em facilitar compras no seu site, mas em criar um hardware de prestígio que as pessoas realmente queiram carregar.

Os três pilares do novo dispositivo

Custo subsidiado: seguindo o modelo dos leitores Kindle, o aparelho deve chegar ao mercado com preços agressivos, possivelmente abaixo dos US$ 500, com o lucro vindo das assinaturas Amazon Prime.

Soberania da voz: microfones de campo distante e processamento de linguagem natural local (sem depender 100% da nuvem) para respostas instantâneas.

Privacidade blindada: Uma tentativa de se diferenciar da Google, oferecendo processamento de dados sensíveis diretamente no chip do aparelho.

O desafio: a crise global de componentes

Nem tudo são flores no caminho de Jeff Bezos. O lançamento ocorre em um momento em que a indústria de tecnologia enfrenta uma crise severa de memória RAM, o que elevou os custos de produção em 13% no início de 2026.

Além disso, convencer o usuário a abandonar o hábito de "scrollar" feeds sociais para adotar uma interface baseada em voz e automação é um desafio antropológico.