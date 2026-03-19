Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TECNOLOGIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TECNOLOGIA NOVA

Bateria do futuro promete carregar celular em segundos

Testes realizados revelam que recarga pode acontecer em frações minúsculas de segundo

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

19/03/2026 - 9:45 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Testes realizados revelam que recarga pode acontecer em frações minúsculas de segundo
Testes realizados revelam que recarga pode acontecer em frações minúsculas de segundo -

Uma tecnologia que promete revolucionar a forma como celulares são carregados começa a dar seus primeiros passos fora do campo teórico. Pesquisadores australianos anunciaram o desenvolvimento do que consideram a primeira bateria quântica funcional, capaz de realizar todas as etapas essenciais de operação: armazenar, carregar e liberar energia.

O avanço foi detalhado na revista científica 'Light: Science & Applications' e marca uma mudança significativa em um conceito que, até recentemente, era discutido apenas em modelos teóricos. O projeto foi liderado pelo físico James Quach, da agência científica australiana CSIRO, em parceria com instituições de ensino da Austrália e da Europa.

Tudo sobre TECNOLOGIA em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Diferente das baterias tradicionais, que dependem de reações químicas, a nova tecnologia utiliza princípios da mecânica quântica — área da física que estuda o comportamento de partículas em escalas microscópicas. Nesse contexto, fenômenos como superposição e emaranhamento permitem que unidades de energia atuem de forma coletiva, em vez de isolada.

Esse comportamento coletivo é justamente o diferencial do modelo. Enquanto dispositivos convencionais levam mais tempo para carregar à medida que aumentam de tamanho, o sistema quântico apresenta o efeito inverso: quanto maior o conjunto de unidades, mais rápido ocorre o carregamento. Segundo os pesquisadores, isso acontece porque os componentes interagem entre si, acelerando o processo de forma coordenada.

Testes realizados revelam que recarga pode acontecer em frações minúsculas de segundo
Testes realizados revelam que recarga pode acontecer em frações minúsculas de segundo | Foto: CSIRO | Divulgação

Leia Também:

ECA Digital: Lula adia assinatura do decreto para revisar detalhes
Restrições no TikTok: veja o que muda para usuários menores de 16 anos
Google restringe YouTube, Play Store e Buscas para menores de idade

Testes

Nos testes realizados, o protótipo demonstrou tempos de recarga extremamente curtos, na escala de femtossegundos — frações minúsculas de segundo. Já a energia armazenada permanece por nanossegundos, um intervalo ainda limitado, mas significativamente maior que o tempo necessário para carregar o sistema.

O dispositivo utiliza uma microcavidade orgânica, estrutura composta por camadas capazes de confinar luz, e é alimentado por um feixe de laser sem fio. De acordo com os cientistas, esta é a primeira vez que um modelo experimental consegue completar todo o ciclo de funcionamento, já que versões anteriores não eram capazes de liberar a energia acumulada.

Testes realizados revelam que recarga pode acontecer em frações minúsculas de segundo
Testes realizados revelam que recarga pode acontecer em frações minúsculas de segundo | Foto: CSIRO | Divulgação

Apesar do avanço, a tecnologia ainda está longe de aplicações comerciais. A capacidade atual é insuficiente para alimentar equipamentos como smartphones ou veículos elétricos, e o principal desafio passa a ser ampliar o tempo de armazenamento sem comprometer a velocidade de recarga.

Mesmo assim, há perspectivas mais imediatas no campo da computação quântica, que exige sistemas energéticos compatíveis com esse tipo de operação. No futuro, especialistas apontam que a tecnologia pode viabilizar carregamentos quase instantâneos e até o fornecimento de energia sem fio a longas distâncias.

A expectativa é que, com o amadurecimento da pesquisa, soluções baseadas em baterias quânticas possam transformar o uso cotidiano de energia, eliminando a necessidade de longos períodos de recarga e permitindo novas aplicações, como veículos e dispositivos abastecidos continuamente em movimento.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

celular tecnologia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Testes realizados revelam que recarga pode acontecer em frações minúsculas de segundo
Play

Casas feitas por impressora 3D podem transformar o mercado de trabalho

Testes realizados revelam que recarga pode acontecer em frações minúsculas de segundo
Play

Megan, a "filha digital" da Bahia que revoluciona a segurança com IA

Testes realizados revelam que recarga pode acontecer em frações minúsculas de segundo
Play

Movie Gen: veja como funcionar nova plataforma de criar vídeos da Meta

Testes realizados revelam que recarga pode acontecer em frações minúsculas de segundo
Play

Representantes de startups discutem tecnologia na Bahia; veja o evento

x