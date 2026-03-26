Hub Salvador: 10 startups concluem aceleração com foco em escala e mercado

Hub Salvador encerra ciclo Flow e já prepara nova edição para abril - Foto: Divulgação/Estúdio 071

Dez startups do Hub Salvador concluíram, nesta quarta-feira, 25, seus processos de aceleração no evento Demoday. Gerido pelo Cepedi e vinculado à Prefeitura de Salvador, o Hub certificou empresas da terceira edição do Flow, ciclo focado no fortalecimento de negócios inovadores no bairro do Comércio.

O Demoday representa a transição das startups para uma nova etapa de maturidade. Segundo Bárbara Carole, Head de Inovação do Hub Salvador, o momento é estratégico para conectar empreendedores a investidores e aceleradoras, ampliando o potencial de escala dos negócios.

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A banca examinadora contou com a presença da empresária baiana Monique Evelle, investidora do Shark Tank Brasil e fundadora da Inventivos. "O que vi hoje são negócios de categorias diferentes colocando dinheiro no mundo, gerando contratação e empregabilidade na cidade", afirmou Monique, destacando o Flow como um dos melhores fluxos de negócios (deal flow) da Bahia atualmente.

Startup vencedora e nova edição

A startup Preveja.Me conquistou o primeiro lugar deste ciclo. Para o CEO Fábio Cerqueira, o programa foi decisivo para ajustar o público-alvo e iniciar a validação com consistência. Ele recomenda que outros empreendedores fiquem atentos: o próximo ciclo do Flow será lançado já no mês de abril.

Destaques do Ciclo Flow