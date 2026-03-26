TECNOLOGIA
Hub Salvador: 10 startups concluem aceleração com foco em escala e mercado
Evento com Monique Evelle marca encerramento do ciclo Flow; nova edição do programa será lançada em abril
Por Redação
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Dez startups do Hub Salvador concluíram, nesta quarta-feira, 25, seus processos de aceleração no evento Demoday. Gerido pelo Cepedi e vinculado à Prefeitura de Salvador, o Hub certificou empresas da terceira edição do Flow, ciclo focado no fortalecimento de negócios inovadores no bairro do Comércio.
O Demoday representa a transição das startups para uma nova etapa de maturidade. Segundo Bárbara Carole, Head de Inovação do Hub Salvador, o momento é estratégico para conectar empreendedores a investidores e aceleradoras, ampliando o potencial de escala dos negócios.
A banca examinadora contou com a presença da empresária baiana Monique Evelle, investidora do Shark Tank Brasil e fundadora da Inventivos. "O que vi hoje são negócios de categorias diferentes colocando dinheiro no mundo, gerando contratação e empregabilidade na cidade", afirmou Monique, destacando o Flow como um dos melhores fluxos de negócios (deal flow) da Bahia atualmente.
Startup vencedora e nova edição
A startup Preveja.Me conquistou o primeiro lugar deste ciclo. Para o CEO Fábio Cerqueira, o programa foi decisivo para ajustar o público-alvo e iniciar a validação com consistência. Ele recomenda que outros empreendedores fiquem atentos: o próximo ciclo do Flow será lançado já no mês de abril.
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Destaques do Ciclo Flow
- Localização: Sede do Hub Salvador, no histórico bairro do Comércio.
- Vencedora: Preveja.Me (focada em processos de validação e tração).
- Próxima chance: Novo edital de aceleração previsto para abril de 2026.
- Dica de especialista: "A ação é tão importante quanto o planejamento", destaca Fábio Cerqueira.
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