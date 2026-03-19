TECNOLOGIA
Testar roupa sem provar? IA mostra como peça fica no corpo
Ferramenta cria simulações e ajuda na escolha de looks online
Por Isabela Cardoso
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Comprar roupas pela internet nem sempre é uma experiência simples. Mesmo com fotos bem produzidas e descrições detalhadas, ainda é difícil prever como uma peça realmente vai vestir no corpo.
Com o avanço da tecnologia, esse cenário começa a mudar. Ferramentas de inteligência artificial, como o Google Gemini, surgem como aliadas para quem quer tomar decisões mais seguras antes de finalizar uma compra online.
IA permite visualizar roupas no corpo
A proposta dessas ferramentas é transformar imagens em simulações mais realistas. O usuário pode enviar uma foto própria e, a partir de comandos simples, pedir que a IA “vista” uma determinada peça.
O resultado funciona como uma prévia visual: não é exato, mas ajuda a entender melhor o caimento, as cores e a harmonia do look.
Como fazer a simulação na prática
O processo é mais acessível do que parece. Basta reunir duas imagens, uma sua e outra da roupa desejada, e usar um comando claro dentro da plataforma.
Para aumentar a precisão do resultado, alguns cuidados fazem diferença:
- Escolher fotos com boa iluminação
- Evitar fundos poluídos
- Usar imagens com o corpo completo visível
- Preferir poses naturais
Além disso, ajustar o comando ao longo dos testes pode melhorar significativamente o resultado final.
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Comandos que ajudam a melhorar o resultado
A inteligência artificial responde melhor quando recebe instruções objetivas. Por isso, saber como pedir é essencial.
Alguns exemplos de comandos úteis:
- “Aplique essa roupa na pessoa da imagem, respeitando proporções reais”
- “Mostre o caimento da peça no corpo de forma natural”
- “Monte um look completo com essa roupa, usando combinações neutras”
Pequenas variações na forma de escrever podem gerar respostas diferentes e mais precisas.
Limitações ainda existem
Apesar de inovadora, a tecnologia não substitui a experiência real. A simulação funciona como referência, mas não garante fidelidade total.
Entre as principais limitações estão:
- Diferenças no caimento real
- Falta de precisão em tecidos e texturas
- Ajustes corporais nem sempre corretos
- Variação de tamanhos entre marcas
Por isso, a recomendação é usar a ferramenta como apoio, e não como única base para decisão.
Por que essa tecnologia ganha espaço
Mesmo com imperfeições, o uso da IA nas compras online já representa um avanço importante. A possibilidade de visualizar uma peça no próprio corpo reduz inseguranças e pode evitar compras equivocadas.
Entre os principais benefícios:
- Mais clareza na escolha de roupas
- Visualização rápida de diferentes estilos
- Maior confiança antes de comprar
- Facilidade para testar combinações
Com o desenvolvimento contínuo dessas ferramentas, a tendência é que esse tipo de recurso se torne cada vez mais comum no dia a dia dos consumidores.
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