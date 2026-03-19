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TECNOLOGIA

Testar roupa sem provar? IA mostra como peça fica no corpo

Ferramenta cria simulações e ajuda na escolha de looks online

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

19/03/2026 - 23:57 h

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Google Gemini ajuda a testar roupas no corpo com IA
Google Gemini ajuda a testar roupas no corpo com IA -

Comprar roupas pela internet nem sempre é uma experiência simples. Mesmo com fotos bem produzidas e descrições detalhadas, ainda é difícil prever como uma peça realmente vai vestir no corpo.

Com o avanço da tecnologia, esse cenário começa a mudar. Ferramentas de inteligência artificial, como o Google Gemini, surgem como aliadas para quem quer tomar decisões mais seguras antes de finalizar uma compra online.

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IA permite visualizar roupas no corpo

A proposta dessas ferramentas é transformar imagens em simulações mais realistas. O usuário pode enviar uma foto própria e, a partir de comandos simples, pedir que a IA “vista” uma determinada peça.

O resultado funciona como uma prévia visual: não é exato, mas ajuda a entender melhor o caimento, as cores e a harmonia do look.

Como fazer a simulação na prática

O processo é mais acessível do que parece. Basta reunir duas imagens, uma sua e outra da roupa desejada, e usar um comando claro dentro da plataforma.

Para aumentar a precisão do resultado, alguns cuidados fazem diferença:

  • Escolher fotos com boa iluminação
  • Evitar fundos poluídos
  • Usar imagens com o corpo completo visível
  • Preferir poses naturais

Além disso, ajustar o comando ao longo dos testes pode melhorar significativamente o resultado final.

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Comandos que ajudam a melhorar o resultado

A inteligência artificial responde melhor quando recebe instruções objetivas. Por isso, saber como pedir é essencial.

Alguns exemplos de comandos úteis:

  • “Aplique essa roupa na pessoa da imagem, respeitando proporções reais”
  • “Mostre o caimento da peça no corpo de forma natural”
  • “Monte um look completo com essa roupa, usando combinações neutras”

Pequenas variações na forma de escrever podem gerar respostas diferentes e mais precisas.

Limitações ainda existem

Apesar de inovadora, a tecnologia não substitui a experiência real. A simulação funciona como referência, mas não garante fidelidade total.

Entre as principais limitações estão:

  • Diferenças no caimento real
  • Falta de precisão em tecidos e texturas
  • Ajustes corporais nem sempre corretos
  • Variação de tamanhos entre marcas

Por isso, a recomendação é usar a ferramenta como apoio, e não como única base para decisão.

Por que essa tecnologia ganha espaço

Mesmo com imperfeições, o uso da IA nas compras online já representa um avanço importante. A possibilidade de visualizar uma peça no próprio corpo reduz inseguranças e pode evitar compras equivocadas.

Entre os principais benefícios:

  • Mais clareza na escolha de roupas
  • Visualização rápida de diferentes estilos
  • Maior confiança antes de comprar
  • Facilidade para testar combinações

Com o desenvolvimento contínuo dessas ferramentas, a tendência é que esse tipo de recurso se torne cada vez mais comum no dia a dia dos consumidores.

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Tags:

Google Gemini inteligencia artificial Moda

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