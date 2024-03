Paciente descobre feto mumificado no útero por mais de 50 anos | A TARDE

Uma idosa de 86 anos chamou a atenção da equipe médica do Hospital Regional de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, na semana passada. A senhora foi internada com dores abdominai e descobriu há cinco décadas “guardava” no útero um feto mumificado. Ela precisou passar por uma cirurgia para a retirada da “massa abdominal”. A paciente foi encaminhada para a UTI, mas morreu dias depois.

A suspeita é que o feto papiráceo, quando ocorre espécie de calcificação do bebê morto, estivesse no organismo da paciente há pelo menos 56 anos, quando teve a última gravidez. Situações como essa podem acontecer em gestações de um ou mais fetos. As informações são do Campo Grande News.

Segundo o portal, a equipe do hospital chegou a suspeitar que a paciente idosa estivesse com câncer, mas uma tomografia computadorizada em 3D revelou o feto calcificado.