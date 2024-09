Padrasto preso por estupro engravidou a própria enteada duas vezes

- Foto: Divulgação/PC-AM

Um padastro de 31 anos foi preso nesta sexta-feira, 23, por estupro de vulnerável contra sua enteada, uma adolescente de 16 anos, em Itapiranga (AM). Os abusos começaram quando ela tinha oito anos.

Conforme o delegado Aldiney Nogueira, titular da 38ª DIP, as investigações iniciaram há cerca de 10 dias a partir da denúncia da mãe da vítima para o Conselho Tutelar, sobre a sua filha estar grávida do autor. De imediato, os servidores do órgão acionaram a Polícia Civil e a vítima foi encaminhada à unidade hospitalar do município para os devidos cuidados.

Leia também:

>> Brasil tem 5 mil crianças e adolescentes assassinados por ano

>> Professor é preso por estuprar alunos enquanto assistia filmes adultos

>> Motorista de transporte é preso após estuprar criança de 11 anos

“Durante as investigações, constatamos que os abusos iniciaram quando a vítima tinha oito anos. Ele sempre agia em ocasiões em que ficava a sós com ela e a ameaçava para que não contasse a ninguém. Em decorrência dos abusos, a vítima engravidou pela primeira vez aos 13 anos, e, agora, aos 16 anos, engravidou novamente do indivíduo”, falou o delegado.

O mandado doi cumprido em conjunto com a 38ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Itapiranga (AM), com apoio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM).