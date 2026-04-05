Padre de 72 anos morre antes de celebrar missa de Páscoa

Padre Oscar Vasconcelos de Souza Filho, de 72 anos - Foto: Redes Sociais / Reprodução

O padre Oscar Vasconcelos de Souza Filho, de 72 anos, faleceu na manhã deste domingo, 5, em Cubatão, momentos antes de iniciar a missa de Páscoa na Paróquia São Francisco de Assis. O sacerdote passou mal pouco antes da celebração, foi socorrido rapidamente e encaminhado para atendimento médico, mas não resistiu.

De acordo com a Diocese de Santos, ele chegou a ser levado ao Pronto-Socorro de Humaitá, onde recebeu cuidados de emergência. Em nota oficial, a diocese destacou a fé na vida eterna ao se despedir do religioso, confiando sua acolhida a Deus em um momento simbólico para os cristãos, marcado pela celebração da ressurreição de Cristo.

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Trajetória marcada pelo serviço religioso

Natural de Santos, onde nasceu em 15 de fevereiro de 1954, padre Oscar foi ordenado em 4 de março de 1990. Ao longo de sua caminhada na Igreja, desempenhou diversas funções, incluindo atividades pastorais, administrativas e de formação.

Sua atuação se estendeu por diferentes regiões, com passagens relevantes pela Diocese de Anápolis e pela própria Diocese de Santos. Nas comunidades onde esteve presente, ficou conhecido pelo trabalho voltado à orientação espiritual e à formação de fiéis.

Na Paróquia São Francisco de Assis, em Cubatão, exercia a função de vigário paroquial desde 2020, tendo retornado ao posto em 2025. Segundo a paróquia, ele deixa um legado de fé, dedicação e serviço à Igreja.

Velório e sepultamento

As cerimônias de despedida começaram ainda neste domingo, com a chegada do corpo à paróquia às 21h30. Uma missa de corpo presente foi celebrada às 22h no mesmo local.

O velório segue até a manhã de segunda-feira (6), quando haverá nova celebração às 8h, presidida pelo bispo Dom Joaquim Mol. O sepultamento está previsto para as 11h, no Memorial Necrópole Ecumênica.