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ECONOMIA

Caixa realiza leilão com 568 imóveis e lances a partir de R$ 37 mil

Evento reúne casas, apartamentos e terrenos com possibilidade de financiamento e pagamento à vista

Luan Julião

Por Luan Julião

05/04/2026 - 18:51 h | Atualizada em 05/04/2026 - 20:13

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Lances variam de R$ 37 mil a R$ 1,8 milhão, com opções em diferentes regiões do país
Lances variam de R$ 37 mil a R$ 1,8 milhão, com opções em diferentes regiões do país -

Uma iniciativa da Caixa Econômica Federal, em parceria com a Cargnelutti Leilões, abre neste mês uma nova chance para quem pretende comprar imóvel com desconto ou investir no setor. O leilão reúne centenas de propriedades com valores abaixo do mercado e diferentes formas de pagamento.

Leilão reúne imóveis com preços atrativos

O evento está marcado para 7 de abril de 2026, a partir das 10h, e disponibiliza cerca de 568 lotes, entre casas, apartamentos e terrenos urbanos.

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Entre os principais destaques:

  • Lances iniciais a partir de R$ 37 mil, como uma casa em Bom Jesus da Lapa
  • Imóveis de alto padrão que chegam a R$ 1,8 milhão
  • Possibilidade de pagamento à vista ou financiamento imobiliário pela Caixa (mediante aprovação de crédito)Clique aqui e veja todos os imóveis

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Para participar, os interessados precisam realizar cadastro no site da leiloeira e consultar o edital completo, onde estão descritas todas as regras e condições de cada lote, incluindo a comissão de 5% sobre o valor do arremate.

Pontos de atenção antes de dar um lance

Especialistas recomendam cautela e planejamento antes de participar de leilões imobiliários. Alguns cuidados são considerados essenciais:

  • Ler atentamente o edital para entender a situação jurídica do imóvel
  • Verificar possíveis dívidas ou pendências vinculadas à propriedade
  • Pesquisar o valor de mercado na região para avaliar o real desconto
  • Incluir no cálculo custos extras, como ITBI, taxas cartoriais e reformas

Além disso, uma estratégia apontada é buscar imóveis fora das áreas mais disputadas. Regiões em desenvolvimento podem oferecer menor concorrência e maior potencial de valorização no futuro.

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Tags:

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