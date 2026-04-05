Caixa realiza leilão com 568 imóveis e lances a partir de R$ 37 mil

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Lances variam de R$ 37 mil a R$ 1,8 milhão, com opções em diferentes regiões do país - Foto: Divulgação/Ministério das Cidades

Uma iniciativa da Caixa Econômica Federal, em parceria com a Cargnelutti Leilões, abre neste mês uma nova chance para quem pretende comprar imóvel com desconto ou investir no setor. O leilão reúne centenas de propriedades com valores abaixo do mercado e diferentes formas de pagamento.

Leilão reúne imóveis com preços atrativos

O evento está marcado para 7 de abril de 2026, a partir das 10h, e disponibiliza cerca de 568 lotes, entre casas, apartamentos e terrenos urbanos.

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Entre os principais destaques:

Lances iniciais a partir de R$ 37 mil, como uma casa em Bom Jesus da Lapa

Imóveis de alto padrão que chegam a R$ 1,8 milhão

Possibilidade de pagamento à vista ou financiamento imobiliário pela Caixa (mediante aprovação de crédito)Clique aqui e veja todos os imóveis

Para participar, os interessados precisam realizar cadastro no site da leiloeira e consultar o edital completo, onde estão descritas todas as regras e condições de cada lote, incluindo a comissão de 5% sobre o valor do arremate.

Pontos de atenção antes de dar um lance

Especialistas recomendam cautela e planejamento antes de participar de leilões imobiliários. Alguns cuidados são considerados essenciais:

Ler atentamente o edital para entender a situação jurídica do imóvel

Verificar possíveis dívidas ou pendências vinculadas à propriedade

Pesquisar o valor de mercado na região para avaliar o real desconto

Incluir no cálculo custos extras, como ITBI, taxas cartoriais e reformas

Além disso, uma estratégia apontada é buscar imóveis fora das áreas mais disputadas. Regiões em desenvolvimento podem oferecer menor concorrência e maior potencial de valorização no futuro.