OPORTUNIDADES
Hub Salvador firma parceria com uma das maiores investidoras do Brasil
Expectativa é que experiência aumentem as oportunidades para startups
Por Redação
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As startups incubadas no Hub Salvador, equipamento gerido pelo Centro de Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (Cepedi) e vinculado à Prefeitura de Salvador, passam a contar com uma importante parceria. Trata-se do Urca Angels, uma das principais redes de investimento-anjo do país, com mais de 150 investidores e participação em dezenas de startups.
Segundo Mauricio Kruel, representante do Urca Angels, a parceria com o Hub Salvador nasce da visão de que o Brasil precisa ampliar o acesso a capital e oportunidade fora do eixo tradicional.
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“O Hub já se consolidou como um polo relevante de inovação no Nordeste, e o Urca Angels vem ampliando sua atuação em ecossistemas emergentes. É uma aproximação natural entre capital e talento em expansão”, afirma.
A Coordenadora Executiva do Hub Salvador, Fernanda Moraes, explica o que significa na prática a conexão com a rede de investimentos. “Essa parceria encurta caminho e isso, para uma startup, faz muita diferença. Em vez de levar muito tempo tentando acessar investidores ou entender como se posicionar, elas passam a ter contato direto com quem já está nesse mercado, que sabe avaliar, orientar e investir”.
A expectativa é que experiência do Urca Angels aumentem as oportunidades para startups vinculadas ao Hub Salvador.
“Isso amplia as possibilidades de conexão e aumenta a probabilidade real de captação, porque você não está dependendo de uma única decisão, mas dialogando com diferentes perfis e interesses de investimento. A gente começa a mostrar, de forma mais concreta, que existem startups aqui com potencial real de investimento e crescimento. Isso atrai mais atenção, mais parceiros e mais oportunidades”, destaca Fernanda Moraes.
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