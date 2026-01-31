Hub Salvador apresenta nova incubadora para impulsionar startups

Autoridades e representantes do setor - Foto: Divulgação

O Hub Salvador, ambiente voltado à criatividade, tecnologia e empreendedorismo, apresentou nesta sexta-feira, 30, a Desavexe, nova incubadora de startups da capital baiana. O lançamento ocorreu durante evento realizado em Salvador, com a presença de atores do ecossistema de inovação e autoridades.

Criada para impulsionar ideias, conectar talentos e transformar projetos em soluções reais, a incubadora é a primeira de Salvador a ser credenciada junto ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). Outro diferencial é a possibilidade de incubação em três espaços distintos, sendo dois na capital, o Hub Salvador e o Tecnoxente, e um na sede do Cepedi, em Ilhéus.

O espaço é gerido pelo Centro de Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (Cepedi) e é vinculado à Prefeitura de Salvador, com foco no fortalecimento do ecossistema de inovação da cidade.



O idealizador e coordenador executivo da Desavex, Antônio Rocha, detalhou os próximos passos para a abertura da chamada às startups interessadas no processo de incubação.



“Com esse lançamento, cumprimos uma etapa importante. Agora, seguimos com o planejamento de estruturação da Desavexe para, em seguida, abrir a chamada para submissão de projetos. A expectativa é que isso ocorra ainda no primeiro semestre. Neste momento, os interessados já podem obter mais informações no site www.desavexe.org.br”.

As vantagens de ser uma incubadora credenciada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) são destacadas por Hamilton Mendes, diretor de Incentivo às Tecnologias Digitais do órgão.



“O credenciamento qualifica a incubadora para desenvolver projetos apoiados pela indústria de TIC no país, que usufrui de benefícios em pesquisa e desenvolvimento previstos na legislação do setor industrial, no âmbito da Lei de TIC, por muito tempo conhecida como Lei de Informática. Em resumo, esse reconhecimento coloca a incubadora no radar de empresas de todo o país que se beneficiam desses incentivos”.

O presidente do Conselho de Administração do Cepedi e reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), Alessandro Fernandes, ressalta a importância da criação de mais uma incubadora na capital para o ecossistema baiano.



“A Desavexe tem uma metodologia própria, com uma trilha que parte de uma ideia em sua gênese e a conduz até o ponto de consolidação, transformando em empreendimento. Há, nessa incubadora, um somatório de fatores, instituições e pessoas que só contribuem para o fortalecimento do ecossistema na Bahia”.

Presente no evento, o diretor de Inovação da Prefeitura de Salvador, Luis Gaban, acredita que o lançamento da incubadora fortalece ainda mais o posicionamento da capital baiana como polo do setor.



“Não há dúvida de que Salvador é referência em inovação. O Hub, um dos maiores do país, cumpre um papel fundamental ao impulsionar o desenvolvimento da Bahia. As certificações já atraídas pelo prefeito Bruno Reis para a cidade são resultado direto desse trabalho e dos investimentos contínuos nas áreas de inovação e tecnologia”.