Passagem mais cara? Piso nacional dos rodoviários preocupa passageiros

A mobilização dos rodoviários de Salvador ganhou novos contornos na quinta-feira, 29, quando a categoria aprovou uma proposta de piso salarial unificado para motoristas do transporte coletivo em todo o Brasil. A medida, articulada pela Federação dos Trabalhadores Rodoviários e apoiada por centrais sindicais, busca acabar com as desigualdades salariais regionais.

No entanto, a aprovação do piso salarial nacional também levanta questionamentos sobre os impactos nos custos do transporte urbano de Salvador, que já registrou aumento no início deste ano. Há preocupação de que, caso a medida avance, parte do reajuste nos salários dos motoristas possa ser repassada aos passageiros, dependendo das negociações e dos subsídios concedidos.

Entre os usuários, a atenção é grande: a cozinheira Valdeci Oliveira, 47 anos, cliente assídua do transporte público da cidade, percorre diariamente o trajeto do bairro Tancredo Neves até o Nordeste de Amaralina, onde trabalha, e acompanha de perto os desdobramentos da proposta.

“O aumento do salário do motorista é muito bom, porque eles vão trabalhar mais satisfeitos. Mas, além disso, precisam pensar também na qualidade de vida deles e dos passageiros, aumentando a frota. Agora, o que não pode acontecer é trazer benefícios para eles e cobrar da população. Todos nós ficamos preocupados com esse aumento, porque podem aumentar também a passagem”, afirmou ela.



Ela completou ressaltando os benefícios para todos. “Fora isso, sou a favor. Os motoristas iam trabalhar satisfeitos, com um bom salário e a população ia ficar feliz porque ia ter ônibus à vontade, ônibus limpos para a gente viajar confortável”, concluiu a cozinheira.

O Portal A TARDE entrou em contato com a Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob) para comentar a proposta do piso nacional e o impacto nas tarifas, considerando que o transporte urbano já teve aumento em 2026.

Segundo o órgão, “Não há possibilidade de outro aumento na tarifa esse ano. Nesse momento as discussões têm sido sobre a possibilidade de um projeto de lei, que precisam ser apreciadas pelos poderes legislativo e executivo na esfera federal”.

Reajuste da tarifa

O aumento da tarifa do transporte público em Salvador entrou em vigor no dia 5 de janeiro, passando de R$ 5,60 para R$ 5,90 nos ônibus convencionais, BRT e STEC, incluindo os veículos do sistema 'amarelinho'. Na ocasião, o secretário de Mobilidade Urbana, Pablo Souza, explicou que o reajuste de R$ 0,30 se devia ao ajuste contratual anual e destacou que o valor é inferior ao aplicado em outras capitais brasileiras.

Ele comparou o valor da tarifa em Salvador com os de Fortaleza e Belo Horizonte. Entretanto, apenas Belo Horizonte registra valores superiores, chegando a R$ 6,50 nas linhas convencionais e R$ 6,00 nas circulares. Em Fortaleza, o transporte custa R$ 5,40, valor inferior ao praticado em Salvador.

O preço do transporte da capital baiana também é superior ao de São Paulo e do Rio de Janeiro, que registram tarifas de R$ 5,30 e R$ 5,00, respectivamente. Enquanto os rodoviários comemoram a vitória histórica com a aprovação do piso nacional, os passageiros acompanham atentos os próximos desdobramentos da medida e os possíveis impactos no transporte público.

O projeto

O projeto dos rodoviários de Salvador foi aprovado nesta quinta-feira, 29, e estabeleceu um piso salarial unificado para motoristas de transporte coletivo em todo o Brasil. A medida, articulada pela Federação da categoria, tinha como objetivo garantir valorização profissional e melhores condições de vida para os motoristas e suas famílias.

"Esse projeto trará para o motorista e para os seus familiares dignidade e reconhecimento financeiro. Infelizmente, temos hoje diversos pisos salariais para uma categoria que opera a mesma máquina e não suportamos mais essas distinções", destacou Arlensen Sousa, vice-presidente da Federação dos Trabalhadores Rodoviários da Bahia, em nota enviada à imprensa.

O presidente da Força Sindical Bahia, Emerson Gomes, reforçou o papel estratégico da categoria para a cidade. Vocês, que abrem e fecham a cidade, são fundamentais para o funcionamento de Salvador, e precisamos reconhecer isso", afirmou ele, também em nota.