Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

'DESRESPEITO À SAÚDE'

Motorista de ônibus de Salvador sofre infarto durante o serviço

Sindicato dos Rodoviários atribuiu o caso às condições de trabalho da categoria

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

30/01/2026 - 20:59 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Rodoviário de Salvador morreu após sofre infarto durante o serviço
Rodoviário de Salvador morreu após sofre infarto durante o serviço -

Um motorista de ônibus de Salvador sofreu um infarto durante o serviço, nesta sexta-feira, 30, na região de Mirantes de Periperi. Em nota publicada nas redes sociais, o Sindicato dos Rodoviários informou que o homem foi socorrido e levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) por uma guarnição da Polícia Militar que estava nas proximidades.

Pessoas que estavam no local fizeram registros da situação, mostrando o momento em que o motorista é transportado de cadeira de rodas logo após ser carregado para fora do ônibus.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Sindicato dos Rodoviários - BA (@sindicatorodoviarios_ba)

"Até o momento, ainda não temos informações oficiais sobre o estado de saúde do companheiro, e seguimos apreensivos, em oração e acompanhando de perto", disse o sindicato.

Ainda na publicação, o sindicato criticou as condições de trabalho dos rodoviários na capital baiana:

Leia Também:

Observatório A TARDE foi parada obrigatória dos trios no Carnaval de 2025
Metrô de Salvador está próximo de receber 40 novos vagões
Salvador terá 700 novos ônibus com ar-condicionado; saiba quando

“É unânime. Em todos os terminais que visitamos, a principal queixa dos trabalhadores é a mesma: escalas escrachantes, jornadas exaustivas, pressão psicológica e um desrespeito à saúde física e mental dos rodoviários.”

“Deixamos claro que se não houver melhorias reais, se a vida dos trabalhadores continuar sendo tratada com descaso, medidas mais duras terão que ser tomadas. Nossa luta é para garantir dignidade, saúde, a vida e o respeito à categoria.”, acrescentou a organização.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

infarto rodoviários Salvador saúde no trabalho transportes

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Rodoviário de Salvador morreu após sofre infarto durante o serviço
Play

Terreiro pichado em Salvador convoca ato contra o racismo religioso

Rodoviário de Salvador morreu após sofre infarto durante o serviço
Play

Polícia Civil ocupa Centro Histórico de Salvador e apreende drogas

Rodoviário de Salvador morreu após sofre infarto durante o serviço
Play

Cliente relata ter sido vítima de racismo em supermercado de Salvador

Rodoviário de Salvador morreu após sofre infarto durante o serviço
Play

Americano morto em Brotas passava férias em Salvador com esposa baiana

x