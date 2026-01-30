Motorista de ônibus de Salvador sofre infarto durante o serviço

Siga o A TARDE no Google

Rodoviário de Salvador morreu após sofre infarto durante o serviço - Foto: Reprodução | Redes sociais

Um motorista de ônibus de Salvador sofreu um infarto durante o serviço, nesta sexta-feira, 30, na região de Mirantes de Periperi. Em nota publicada nas redes sociais, o Sindicato dos Rodoviários informou que o homem foi socorrido e levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) por uma guarnição da Polícia Militar que estava nas proximidades.

Pessoas que estavam no local fizeram registros da situação, mostrando o momento em que o motorista é transportado de cadeira de rodas logo após ser carregado para fora do ônibus.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Até o momento, ainda não temos informações oficiais sobre o estado de saúde do companheiro, e seguimos apreensivos, em oração e acompanhando de perto", disse o sindicato.

Ainda na publicação, o sindicato criticou as condições de trabalho dos rodoviários na capital baiana:

“É unânime. Em todos os terminais que visitamos, a principal queixa dos trabalhadores é a mesma: escalas escrachantes, jornadas exaustivas, pressão psicológica e um desrespeito à saúde física e mental dos rodoviários.”

“Deixamos claro que se não houver melhorias reais, se a vida dos trabalhadores continuar sendo tratada com descaso, medidas mais duras terão que ser tomadas. Nossa luta é para garantir dignidade, saúde, a vida e o respeito à categoria.”, acrescentou a organização.