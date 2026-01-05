Ônibus mais caros: saiba o que causou aumento da tarifa em Salvador

Linha contará com seis veículos que irão operar das 7h às 18h, com um total de 60 viagens - Foto: Betto Jr./ Secom PMS

O aumento da tarifa do transporte público de Salvador passou a valer nesta segunda-feira, 5, modificando o valor de R$ 5,60 para R$ 5,90. Os ônibus convencionais e os veículos dos sistemas BRT e STEC, os amarelinhos, foram impactados.

Em entrevista ao portal A TARDE, o secretário de Mobilidade Urbana de Salvador (Semob), Pablo Souza, explicou que o aumento de R$ 0,30 é resultado do reajuste contratual anual. Segundo ele, o valor é inferior ao percebido em outras capitais brasileiras, como Fortaleza e Belo Horizonte

Apesar do aumento, o gestor da pasta afirma que a quantia não está sendo integralmente passada para os usuários do sistema de transporte público.



"A prefeitura, para poder mitigar esse impacto sobre a população, está fazendo a tarifa pública de R$ 5,90 e não está repassando esse valor todo para os usuários. Então, no momento oportuno, a gente vai fazer uma análise interna para poder avaliar a necessidade de encaminharmos para a Câmara de Vereadores, caso seja necessário, o pedido de complementação esse ano. Mas, nesse momento, a gente está trabalhando com reajuste anual contratual", explicou.

Subsídio

No entanto, a tarifa soteropolitana é maior do que a cobrança em capitais maiores, como São Paulo e Rio de Janeiro. O chefe da pasta justificou a diferença pelo subsídio fornecido às cidades.

"São Paulo tem R$ 6 bilhões de subsídio e Rio de Janeiro R$ 1,6 bilhão, o que são de uma realidade financeira completamente diferente da nossa aqui. Ano passado, nós tivemos um subsídio em torno de R$ 60 milhões para poder mitigar esses efeitos no sistema", explicou.

Ainda assim, conforme pontuado por Souza, o custo em São Paulo com integração é maior do que em Salvador, pois, na capital baiana, o valor não é cobrado.

Segundo Pablo, há estudos sobre novas tarifas sociais, além do "Domingo é Meia". No último ano, a Prefeitura implementou programas em períodos específicos, como no Enem, que beneficiou estudantes, e no Festival Virada Salvador, que contemplou vendedores ambulantes. No entanto, o secretário garante que é necessário o apoio dos governos Estadual e Federal.

"Sem nenhum tipo de ajuda, me refiro a subsídios, recursos para poder baratear esse custo, a Prefeitura tem uma dificuldade em avançar nesse sentido. A gente sempre tem se pautado nos fóruns nacionais para a necessidade de uma política nacional, porque esse não é um problema só de Salvador", disse.

Aquisição de 700 ônibus com ar condicionado

De acordo com Pablo, a Prefeitura está utilizando o valor para a aquisição de ônibus novos com ar-condicionado. Para 2026, a previsão é de que 700 veículos cheguem a Salvador através de três compras.

A primeira delas decorre de uma operação de crédito realizada com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), em torno de 300 ônibus, que começam a chegar a partir do mês de março.

O gestor pontuou ainda que a Integra, concessionária responsável pela operação do sistema, tem uma obrigação contratual que também adquiriu 200 ônibus. Há também a renovação dos amarelinhos, com ônibus 0 km com ar-condicionado.

"É a maior renovação de frota da história da cidade", garantiu.

Novas linhas

Desde que assumiu a gestão, em fevereiro de 2025, Pablo tem anunciado o retorno e criação de novas linhas de ônibus, pois há reclamações de moradores de alguns pontos da cidade que não são contemplados com integrações, ou com o metrô.

No último sábado, 3, a Prefeitura de Salvador anunciou cinco novas linhas para a operação na capital baiana. O atendimento às regiões de Itapuã e Praia do Flamengo passaram a contar com três novas linhas. Já na Estação Pirajá, a readequação do sistema resultou na criação de dois novos atendimentos.

"A gente entende que além dessa demanda por melhorar o atendimento que a gente tem trabalhado, há uma forte demanda pela apresentação de novos equipamentos no sistema. E o nosso foco está sendo em trazer esses ônibus o mais rápido possível", explicou.