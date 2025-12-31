Menu
BRASIL
RODÍZIO DE INFRAÇÕES

Homem é detido pela PRF por dirigir ônibus batido e sem para-brisa

Motorista afirmou que pretendia percorrer um trajeto de 1.400 quilômetros

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

31/12/2025 - 13:53 h
Homem dirigia ônibus batido e sem para-brisa, enquanto usava um capacete
Um motorista foi detido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), nessa terça-feira, 30, por dirigir um ônibus batido e sem para-brisa, enquanto usava um capacete. O flagrante ocorreu durante as fiscalizações de final de ano realizadas pela PRF na BR-158, na cidade de Paranaíba (MS).

Além das irregularidades com o veículo, a PRF informou que o homem estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida e com o exame toxicológico irregular para conduzir o veículo. O ônibus foi apreendido e o motorista foi autuado pelas infrações de trânsito, mas não foi preso, já que não cometeu nenhum crime.

Origem do ônibus danificado

O homem relatou aos policiais rodoviários que o ônibus foi comprado por ele pela internet já danificado e sem para-brisas. Ele disse que recebeu o veículo na cidade de Jaciara (MT) e preferiu seguir viagem de lá até Barueri, na região metropolitana de São Paulo, por conta do custo alto do guincho.

Ao todo, a distância do trajeto é de cerca de 1.400 quilômetros.

Além da ausência do para-brisas e da parte da frente estar danificada, os pneus do ônibus estavam desgastados e o tacógrafo - equipamento obrigatório que registra a velocidade e o tempo de condução do motorista - também não funcionava.

Tags:

infrações de trânsito ônibus danificado polícia rodoviária federal

x