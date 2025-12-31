Homem é detido pela PRF por dirigir ônibus batido e sem para-brisa

Homem dirigia ônibus batido e sem para-brisa, enquanto usava um capacete - Foto: Divulgação | PRF

Um motorista foi detido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), nessa terça-feira, 30, por dirigir um ônibus batido e sem para-brisa, enquanto usava um capacete. O flagrante ocorreu durante as fiscalizações de final de ano realizadas pela PRF na BR-158, na cidade de Paranaíba (MS).

Além das irregularidades com o veículo, a PRF informou que o homem estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida e com o exame toxicológico irregular para conduzir o veículo. O ônibus foi apreendido e o motorista foi autuado pelas infrações de trânsito, mas não foi preso, já que não cometeu nenhum crime.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Origem do ônibus danificado

O homem relatou aos policiais rodoviários que o ônibus foi comprado por ele pela internet já danificado e sem para-brisas. Ele disse que recebeu o veículo na cidade de Jaciara (MT) e preferiu seguir viagem de lá até Barueri, na região metropolitana de São Paulo, por conta do custo alto do guincho.

Ao todo, a distância do trajeto é de cerca de 1.400 quilômetros.

Além da ausência do para-brisas e da parte da frente estar danificada, os pneus do ônibus estavam desgastados e o tacógrafo - equipamento obrigatório que registra a velocidade e o tempo de condução do motorista - também não funcionava.