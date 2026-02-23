Hub Salvador e Hub da Construção lançam programa para estimular parcerias

iniciativa valoriza o setor da construção civil como vetor estratégico - Foto: Divulgação/Estúdio 071

Promover conexões qualificadas entre ecossistemas de inovação e startups. Esse é o principal objetivo do ConectaHubs, programa gestado pelo Hub Salvador e pelo Hub da Construção Sinduscon-BA, que será lançado no dia 1º de abril, às 14h30, na sede do Hub da Construção. A iniciativa cria um ambiente estruturado para apresentação mútua das startups, troca de experiências, identificação de sinergias e geração de oportunidades de colaboração, negócios e inovação entre os participantes.

Ao iniciar o programa no Hub da Construção, o encontro valoriza o setor da construção civil como vetor estratégico de inovação e, ao mesmo tempo, amplia o contato das startups do Hub Salvador com novos desafios, demandas e oportunidades de mercado. A ação reforça o papel dos hubs como agentes de articulação, colaboração e integração do ecossistema de inovação de Salvador e da Bahia.

Para Barbara Carole, Head de Inovação e Empreendedorismo do Hub Salvador, que é gerido pelo Centro de Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (Cepedi) e vinculado à Prefeitura de Salvador, o ConectaHubs tem um papel estratégico no fortalecimento do ambiente empreendedor. “A articulação entre ambientes de inovação é fundamental para o desenvolvimento do ecossistema, especialmente quando conecta startups de diferentes verticais, estágios e contextos de mercado”, afirma.

Para Angela Andrade, assessora técnica do Sinduscon-BA e Curadora do Hub da Construção, conectar ambientes de inovação é ampliar horizontes para o setor da construção. “Iniciativas como o ConectaHubs fortalecem redes, estimulam parcerias e criam condições concretas para o desenvolvimento de soluções inovadoras com impacto no mercado”.

Após o lançamento oficial, novos encontros já estão previstos. Segundo Barbara, hubs sediados na Bahia demonstraram interesse em integrar a iniciativa. “Iniciamos os diálogos entre o Hub Salvador e o Hub da Construção e, rapidamente, tivemos a adesão de outros ambientes, como o Hub Semear, o TecnOxente e a Startei, o que garante maior densidade ao ConectaHubs. A expectativa é ampliar ainda mais esse grupo, fortalecendo as conexões e as oportunidades para os atores do ecossistema”, destaca.