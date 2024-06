Padre é denunciado pela segunda vez por importunação sexual | A TARDE

O padre Alexandre Paciolli foi denunciado pela segunda vez pelo crime de importunação sexual pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ). O caso está na 3ª Promotoria de Justiça de Itaperuna.

Alexandre Paciolli é ex-chefe da igreja da Pontifícia Universidade Católica (PUC) do Rio. O crime pelo qual o padre foi denunciado desta vez está relacionado com uma mulher da cidade de Itaperuna. Ele aconteceu no ano de 2021.

Segundo informações forcenidas pelo Ministério Público estadual, durante uma visita, o padre aproveitou da situação de vulnerabilidade emocional da mulher e passou a acariciá-la em diferentes partes do corpo.

“Não satisfeito com todo o constrangimento e situação abusiva que já tinha submetido a vítima, o denunciado, mais uma vez, encostou a cabeça na cabeça da vítima e começou a acariciá-la no rosto, inclusive na boca e pescoço, descendo a mão e alcançando o meio do seio da vítima”, diz trecho da denúncia.

No começo de abril, Alexandre Paciolli foi denunciado por estupro de vulnerável e importunação sexual cometidos contra outra mulher, moradora de Nova Friburgo.

