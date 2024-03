Pai, mãe e bebê são assassinados a tiros dentro de carro | A TARDE

Uma família foi assassinada a tiros dentro de um carro no fim da noite deste domingo, em Niterói, Região Metropolitana do Rio de Janeiro.



O casal Filipe Rodrigues e Raissa Santos morreu na hora, enquanto Miguel Felipe dos Santos Rodrigues, de 7 meses, foi atingido na cabeça e no joelho. O bebê passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos.

A família estava indo para casa após almoço na residência de um dos tios. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí.

“Uma pessoa de bem, trabalhadora, trabalhava como motorista por aplicativo e colocando gesso. Era uma pessoa maravilhosa, não era envolvido com nada. Ele tinha uma vida linda pela frente, uma família linda, um sonho, e uma pessoa vem e acaba com a vida deles assim”, disse Adriana Rodrigues, prima de Filipe.

O assassinato

A família estava em um Voyage branco, veículo alugado por uma locadora. Quando passavam pela Estrada Bento Pestana, no bairro Baldeador, dois criminosos em uma moto emparelharam e abriram fogo contra as vítimas. No banco de trás, Raissa ainda tentou proteger o filho.

O bebê foi transferido para o Hospital Estadual Alberto Torres, onde passou por cirurgia. Às 5h08 desta segunda-feira, 18, ele teve duas paradas cardiorrespiratórias e não resistiu.