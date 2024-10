Pai que tentou matar estuprador do filho vai a júri popular

Na última semana de fevereiro, três morreram e dois ficaram feridos - Foto: Reprodução | Freekpik

Um pai será julgado pelo Tribunal do Júri na próxima quinta-feira (26/9) após ter tentado matar o abusador de seu filho com um tiro no pescoço. De acordo com o processo, Eloi Dematte cometeu o crime ao descobrir que seu cunhado havia abusado repetidamente do jovem, que possui deficiência intelectual.

A tentativa de homicídio ocorreu em 2015, quando os pais do jovem foram procurados pela psicóloga do filho, que perguntou ao casal se tinham conhecimento de que o filho já havia sofrido abusos. De acordo com a profissional, durante uma outra sessão, a vítima narrou que o tio, irmão gêmeo da mãe dele, o estuprava desde 1997.

Segundo o relato, o crime acontecia aos finais de semana, nos momentos em que ficava na casa do agressor. No local, o rapaz era obrigado a vestir calcinha, fio dental, passar batom e usar outras roupas femininas.

Além disso, a vítima era colocada diante de “roçadeiras, machados e foices”, na tentativa de ameaça-lo, além de dizer que se ele gritasse ou fizesse barulhos, o mataria. Segundo o Ministério Público os abusos, seguiram os mesmos métodos por ao menos 324 vezes.

Um processo foi aberto contra Eloi por homicídio tentado. O tio do jovem teve que responder por estupro de vulnerável e foi condenado pelo crime, quatro anos após a ação judicial. No entanto, antes que pudesse cumprir a pena, morreu em um acidente de carro.

Eloi, por sua vez, será julgado na próxima quinta-feira, 26, no Tribunal do Júri de Santa Catarina.