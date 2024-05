Pastor afirma que beijou filha: "Ai, se eu te pego!"; ASSISTA | A TARDE

Um pastor, identificado como Lucinho Barreto, causou revolta nas redes sociais após aparecer em um vídeo afirmando que teria beijado a filha em um momento em que ela estava distraída. Durante sua fala, o religioso ainda diz que teria proferido elogios de conotação sexual para ela.

A polêmica declaração ocorreu durante um culto. Barreto è membro da Igreja Batista da Lagoinha, em São Paulo. O momento foi gravado e publicado no Youtube no último dia 15 de abril.

"Peguei minha filha um dia e dei vários beijos nela, disse que amava ela. Ela passava e eu falava: 'Nossa, que mulherão! Ai se eu te pego'. Ela ficou assim: 'Credo, pai, você já é da mamãe'. Um dia ela estava distraída e eu dei um beijo na boca dela. Ela perguntou: 'O que é isso, pai?'. E eu respondi: 'Quando eu encontrar o seu namorado, vou dizer que ele é o segundo, porque eu já beijei'", disse o pastor.

Na sequência, Lucinho diz que a filha "tem uma relação muito forte" com ele. "[Ela] me ama. Quem me ouve falar uma coisa dessa pensa besteira. Quem tem mente suja pensa coisa suja. Mas quem sabe de pureza, sabe do que estou falando aqui", completou.

Assista:

Pastor Lucinho Barreto confessa que já deu um beijo em sua filha para ser o primeiro, antes do namorado e revela que cantava a mesma:



"Que mulherão! Ai se eu te pego!"



May 2, 2024