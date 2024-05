Pastor confessa abuso sexual contra sobrinha de seis anos: "Só lambi" | A TARDE

Um pastor de Areia Branca, no Rio Grande do Norte, confessou em vídeo que circula pela internet ter abusado sexualmente da sobrinha, de seis anos. Nas imagens, ele aparece sendo confrontado pela mãe da vítima e afirma que estava "passando por uma crise no casamento".

Inicialmente, o homem nega o crime. Ao ser confrontado pela irmã sobre "marcas" nas partes íntimas da criança, ele confessa a violência, mas pede que a mãe da vítima tenha pena dele.

>> Trio suspeito de tráfico é preso com pistola na Bahia

“Eu peguei ela, peguei o coelho (um brinquedo) e coloquei na cama e tudo. Eu peço perdão. Eu vou dizer a você: eu tentei acariciar ela, na minha lascívia, mas eu não toquei nela, diante de Deus, pode fazer [exames], tem problema, não. Não penetrou nada, diante de Deus, eu só lambi”, revelou.

Em resposta, a mãe da menina voltou a questionar o homem. "Você colocou o dedo na vagina da menina. Ela contou todos os detalhes. Diga aí, como se isso não fosse abuso sexual. Inocente, olha como ele é inocente".

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Rio Grande do Norte.

Veja vídeo:

