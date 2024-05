Trio suspeito de tráfico é preso com pistola na Bahia | A TARDE

Três homens foram presos na madrugada de quarta-feira, 8, por policiais militares da 6ª CIPM com uma arma de fogo, drogas e R$ 7 mil em espécie na cidade de Olindina, a 211 quilômetros de Salvador. Um deles já havia sido preso por tráfico de drogas.

Segundo a Polícia Militar, a guarnição do Pelotão de Emprego Tático Operacional (PETO/6ªCIPM) realizava rondas por volta de 1h30 no bairro Cidade Nova, quando ouviu um barulho de som alto na Avenida Bahia. A ação contou com o apoio do 5° Pelotão da 6ª CIPM.

Com a chegada das viaturas, alguns homens fugiram e se esconderam no interior de uma residência. Como resultado de uma ação rápida da PM, três homens foram alcançados e apreendidos com 27 porções de cocaína (grandes e pequenas), cinco tabletes grandes de maconha prensada e outras cinco porções da mesma droga, quatro celulares, um aparelho de som, uma faca, um facão, uma pistola e R$ 7 mil em espécie.

A ocorrência foi registrada na Central de Flagrantes de Alagoinhas, onde o material apreendido foi apresentado.





