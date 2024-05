Pastor 'forçava' fiéis a transar com ele para salvar parentes da morte | A TARDE

Um pastor de 41 anos foi preso na manhã desta quarta-feira, 22, durante uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal. Segundo as investigações, ele dizia ter “revelações” sobre supostas mortes de entes queridos dos fiéis de sua igreja para poder ter relações sexuais com elas. Ele dizia que, para salvá-las, os homens deveriam receber sexo oral e transar com ele.

Ainda conforme as apurações feitas durante a Operação Jeremias 23 — passagem bíblica que faz alusão aos falsos profetas - o pastor, identificado como Sinval Ferreira, possui mais de 30 mil seguidores no Instagram e usava a influência para abusar, além de sexualmente, financeiramente das vítimas.

Para uma das vítimas, o tal pastor chegou a dizer que teve uma visão da morte da esposa do fiel para obter a vantagem

Ele garantia à vítima que Deus deu ordem para ele salvar a esposa do obreiro. O processo de salvação funcionaria como uma espécie de “sete unções” para poder “quebrar a maldição”. Para ter exito, as unções teriam que ser feitas nas partes íntimas do fiel. Com medo, o fiel acabou realizando o ato com o pastor.

